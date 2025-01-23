Как увеличение учетной ставки повлияет на гривну и валютный рынок в целом

23 января НБУ поднял учетную ставку до 14,5%, что должно помочь стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Повышение ставки также должно положительно повлиять на стоимость гривны.

Как увеличение ставки повлияет на валюту

Банкир Дмитрий Замотаев объяснил, что решение НБУ по учетной ставке зависит от состояния экономики, передает 24 Канал.

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Поскольку инфляция остается высокой (в декабре 1,3%, в январе может вырасти до более 1%), повышение ставки является важным инструментом для сдерживания цен и уменьшения давления на валютный рынок.

С декабря 2024 года до 23 января официальный курс доллара вырос на 1,5% – с 41,59 гривны до 42,03 гривны за доллар. Однако благодаря своевременному повышению учетной ставки (с 13% в декабре до 14,5% в январе) серьезных рисков для рынка нет.

Что будет с депозитными ставками

Дмитрий Замотаев прогнозирует, что в ближайшие недели большинство коммерческих банков повысят процентные ставки по гривневым вкладам.

По его мнению, ставки по депозитам могут вырасти в среднем на 1%. Это означает:

До 11% годовых для ультракоротких вкладов (на срок от 3 до 6 месяцев),

До 12% годовых для депозитов на срок от 9 месяцев до 1 года,

До 14% годовых для вкладов на срок от 1 года и более.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Новая доходность депозитов для физических лиц будет учитывать, как декабрьские, так и январские изменения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Однако приоритетом для вкладчиков будут оставаться именно долговременные депозиты, доходность по которым позволяют не только уберечь средства от обесценивания, но и получить пассивную прибыль в размере до 4%.

Однако эксперт отметил, что даже повышенные ставки по краткосрочным вкладам не защищают деньги от инфляции. Кроме того, с полученного дохода нужно будет уплатить 23% налогов, что уменьшает реальную прибыль.