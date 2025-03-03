НБУ уменьшил чистую продажу валюты на межбанке

В феврале 2025 года Национальный банк Украины сократил чистую продажу валюты на межбанковском рынке. Объем продажи сократился до 3,058 миллиарда.

Сколько валюты продал НБУ

За месяц НБУ продал 3,058 миллиарда долларов, что на 18,5% меньше, чем в январе, когда объем продаж составил 3,75 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Для сравнения, в январе объем продажи валюты также сократился – на 30% по сравнению с декабрем 2024 года, когда НБУ продал 5,3 миллиарда долларов.

Декабрьский показатель в 5,3 миллиарда долларов стал рекордным за год, ведь в ноябре регулятор продал вдвое меньше – 2,7 миллиарда долларов.

Итак, декабрь стал месяцем рекордных валютных интервенций, что было вызвано повышенным спросом на доллары и евро, вероятно, через сезонные факторы, потребности импортеров и финансовые операции бизнеса в конце года.

Обратите внимание! Всего по итогам 2024 года Национальный банк продал более 35,1 миллиарда долларов для стабилизации валютного рынка и удержания курса гривны. Эти операции были направлены на поддержание экономического равновесия, ведь во время войны Украина продолжает сталкиваться со значительным дефицитом валюты.