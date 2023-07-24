НБУ продал почти 600 миллионов долларов из резервов

В период с 17 по 21 июля НБУ успел продать 594,6 миллиона долларов и купить 3,78 миллиона долларов. Это гораздо больше, чем в начале июля.

НБУ продал валюту из резервов

НБУ продал за неделю на межбанковском валютном рынке 594,6 миллиона долларов, что больше чем на прошлой неделе – тогда сумма была 401,5 миллиона долларов. В то же время регулятор купил 3,78 миллиона долларов.

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НБУ продает валюту из резервов, чтобы сдерживать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией гривны. Также он сбывает валюту, чтобы сбалансировать рынок экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

К слову, с мая 2022 года НБУ вынуждено было продавать около 1 миллиарда долларов еженедельно для балансировки межбанка. Однако в середине июля ситуация стабилизировалась из-за коррекции курса на 25% до 36,6 гривны, поэтому ныне недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда.

С начала 2023 года регулятор продал 13,9 миллиарда долларов и купил 189,4 миллиона долларов.

Что не так с фиксированным курсом и валютными ограничениями

Фиксация обменного курса вместе с валютными ограничениями были очень эффективны с начала войны, но сейчас уже явно показывают себя недостатки, рассказал экономист Владимир Лепушинский. К минусам относятся:

накопление дисбаланса в экономике

ограничение возможности ее адаптации к изменению внешних и внутренних условий.

Владимир Лепушинский Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Валютные ограничения со временем теряют свою эффективность, потому что условия изменяются, и бизнес находит пути для их обхода. К тому же, их сохранение может просто неоправданно искажать бизнес-среду и сдерживать экономическую активность.

Он отметил, что в НБУ уверены необходимость перехода к гибкому курсу и смягчение валютных ограничений.