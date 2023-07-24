НБУ продав валюту з резервів

НБУ продав за тиждень на міжбанківському валютному ринку 594,6 мільйона доларів, що більше ніж попереднього тижня – тоді сума була 401,5 мільйона доларів. Натомість регулятор купив 3,78 мільйона доларів.

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Нагадаємо! НБУ продає валюту з резервів, щоб стримувати тиск на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він збуває валюту, щоб збалансувати ринок експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

До слова, з травня 2022 року НБУ було вимушене продавати близько 1 мільярда доларів щотижня для балансування міжбанку. Проте у середині липня ситуація стабілізувалася через корекцію курсу на 25%, до 36,6 гривні, тому нині тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

З початку 2023 року регулятор продав 13,9 мільярда доларів та купив 189,4 мільйона доларів.

Що не так з фіксованим курсом та валютними обмеженнями

Фіксація обмінного курсу разом з валютними обмеженнями були дуже ефективними з початку війни, але зараз вже явно показують себе недоліки, розповів економіст Володимир Лепушинський. До мінусів належать:

накопичення дисбалансу в економіці

обмеження можливості її адаптації до зміни зовнішніх і внутрішніх умов.

Володимир Лепушинський Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Валютні обмеження з часом втрачають свою ефективність, бо й умови змінюються, і бізнес знаходить шляхи для їхнього обходу. До того ж їхнє збереження може просто невиправдано викривляти бізнес-середовище й стримувати економічну активність.

Він зауважив, що у НБУ впевнені у необхідності переходу до гнучкого курсу та пом'якшення валютних обмежень.