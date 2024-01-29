Почти миллиард долларов: НБУ купил наличные на межбанке

НБУ провел очередные операции купли-продажи наличных денег на межбанковском валютном рынке. Объемы оказались меньше, чем на прошлой неделе.

Сколько НБУ продал валюты

С 22 по 26 января НБУ продал на межбанке 421,3 миллиона долларов, что на 109,7 миллионов долларов меньше чем на прошлой неделе. За этот же период регулятор купил 520 тысяч долларов, что сейчас самый высокий показатель за год.

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С начала 2024 года Нацбанк успел продать 2,4 миллиарда долларов и купить почти 1,2 миллиарда долларов наличной валюты.

В НБУ рассказали, что было с инфляцией 2023 года

25 января НБУ решил оставить учетную ставку на уровне 15%. Таким образом, регулятор хочет поддержать курсовую устойчивость., сохранить умеренную инфляцию и выведение ее на 5%.

В 2023 году инфляционный давление существенно снизилось, несмотря на войну. К примеру в ноябре инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении и осталась таковой до конца года.

На такую тенденцию повлияли 3 фактора:

высокие урожаи;

снижение мировых цен на энергоносители;

мораторий на повышение тарифов на отдельные ЖКУ.

В регуляторе также сообщили, что замедление базовой инфляции до 4, 9% по итогам года свидетельствует о значимом влиянии последовательной монетарной политики НБУ, а именно– мер по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов