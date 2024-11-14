Официальные валюты идут на спад: НБУ опускает стоимость доллара и евро

Евро от НБУ едва ли не впервые за последние дни осталось без изменений в цене, а вот доллар немного просел. В то же время завтра, 15 ноября, Нацбанк установит еще более низкие курсы, чем предыдущие.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,34 гривны. То есть цена валюты упала на 3 копейки против 14 ноября.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Официальный курс евро вместо этого составляет 43,94 гривны. То есть, цена осталась без изменений.

По состоянию на 15 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,24 гривны,

евро – 43,46 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 14 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,70 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,64 гривны, продажа – по 41,71 гривне,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,15 гривны, продажа – 41,80 гривны.

Какой курс прогнозируют на 18 – 24 ноября

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что сейчас в Украине начался скидочно-праздничный период который уравновесит на наличном рынке покупателей и продавцов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Часть граждан будет покупать валюту, а другая часть будет тратить ее на необходимые приготовления к грядущим праздникам.

С 18 по 24 ноября доллар и евро будут колебаться в таких пределах: