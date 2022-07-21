НБУ спрогнозировал падение экономики Украины в 2022 году
Источник:Национальный банк Украины
По оценкам Национального банка, экономика Украины в текущем году сократится на 33,4%. Регулятор также спрогнозировал, что будет с ВВП в последующие годы.
Прогноз касательно ВВП Украины
Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что полномасштабное нападение россии на территорию Украины привело к резкому снижению экономической активности в стране. Прогнозируемый ВВП в 2023 году вырастет на 5,5%, в 2024 году – на 4,9%.
Заметьте НБУ резко поднял официальный курс доллара впервые с начала войныНапомним! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее прогнозировал, что ВВП по результатам 2022 года сократится не менее чем на 35%.
Что будет сдерживать восстановление экономики
Боевые действия на востоке и юге, разрушение инфраструктуры в других регионах, блокада морских портов и низкий спрос в большинстве секторов – факторы, которые будут сдерживать восстановление экономики. Они также мешают восстановлению и сейчас.
Снижение активности в сельском хозяйстве из-за временной оккупации и минирования земель, потери техники и элеваторов, а также несвоевременная и недостаточная обработка земель удобрениями и средствами защиты растений, также будут способствовать снижению ВВП.
Прогнозируемо, экономика сократится на треть. Однако с завершением активной фазы войны ожидается умеренное усиление потребительского спроса, налаживание технологических и логистических процессов, оживление инвестиционной деятельности, в том числе благодаря перспективам евроинтеграции Украины.
Впрочем, учитывая значительные потери производственного и человеческого потенциала, а также все еще высокие риски безопасности, темпы восстановления экономики Украины в 2023 – 2024 годах составят около 5 – 6% в год,
– считает Шевченко.
Что такое ВВП
ВВП – это внутренний валовой продукт, обозначающий общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны или рецессии, а рост наоборот свидетельствует о ее процветании.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.
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