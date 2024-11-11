НБУ хотят повысить учетную ставку: почему это нужно

Двое членов монетарного комитета НБУ ожидают повышения учетной ставки до 14% в декабре. В то же время никто не прогнозирует ее снижения в ближайшие месяцы.

Учетная ставка может вырасти

В случае роста ценового давления и реализации проинфляционных рисков ожидания экономических агентов могут значительно ухудшиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Это может негативно повлиять на реальную доходность гривневых инструментов и потребует соответствующей реакции со стороны НБУ. Они считают, что в декабре ставку необходимо будет повысить до 14%.

Заметьте! Ни один из членов комитета не видит оснований для смягчения процентной политики в ближайшей перспективе.

НБУ планирует сдерживать инфляцию

Восемь членов Комитета по монетарной политике НБУ считают, что при текущих инфляционных ожиданиях и стабильном валютном рынке удержание учетной ставки на уровне 13% обеспечит необходимую защиту гривневых сбережений от инфляционного обесценивания.

В частности, важно отразить готовность НБУ реагировать на риски для инфляции и потенциальную разбалансировку ожиданий. Это подчеркнет намерение НБУ достичь инфляционной цели в 5% в пределах определенного горизонта политики и уменьшит неопределенность для экономических участников,

– отмечают в Нацбанке.

Заметьте! Большинство членов комитета прогнозирует, что в конце 2025 года учетная ставка будет составлять около 12%.