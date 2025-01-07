Доллар и евро от НБУ достигли исторических максимумов

За последние сутки официальный курс доллара достиг самой высокой цены с 2023 года – почти 42,20 гривны. А курс евро од НБУ подорожал более чем на 50 копеек до почти 44 гривен.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,19 гривны. То есть цена валюты выросла на 11 копеек против 6 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,90 гривны. То есть цена выросла на 57 копеек.

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По состоянию на 7 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,22 гривны,

евро – 43,87 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 7 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42 гривны , продажа – по 42,70 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,70 гривны , продажа – по 42,75 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,30 гривны, продажа – 42,90 гривны.

Прогноз курс на неделю

По прогнозам банкира Анны Золотько для 24 Канала, на этой неделе на рынке ожидается успокоение ситуации, ведь календарные эффекты на конец года начали исчерпываться.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Ожидается небольшое ослабление спроса на валюту во всех сегментах рынка.

Поэтому доллар на наличном рынке будет колебаться от 42,50 гривны до 42,90 гривны за валюту. Кроме того, пока девальвационные ожидания на рынке остаются повышенными.