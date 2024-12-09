НБУ изменил курс доллара после выходных

Американская валюта потеряла 15 копеек против предыдущего показателя. Однако завтра ожидается, что валюта подорожает. В то же время курс евро остается стабильным с незначительным ростом цены.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,44 гривны. То есть цена валюты упала на 15 копеек против 6 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,85 гривны. То есть цена выросла на 4 копейки.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 10 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,50 гривны,

евро – 43,85 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 9 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,30 гривны, продажа – по 41,80 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,75 гривны, продажа – по 41,80 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,02 гривны, продажа – 41,85 гривны.

Что будет с долларом в декабре

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что курс доллара может не пересечь показатель в 42 гривны в конце 2024 года. Поэтому на этой неделе ожидается, что на межбанке доллар будет на уровне 41,4 – 41,8 гривны, а на наличном рынке – на уровне 41,5 – 42 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Как мы прогнозировали ранее, вряд ли валютный рынок ожидают стремительные изменения: на рынке действует режим управляемой гибкости, который делает невозможным подобное явление. Кроме того, объем международной финансовой помощи дает больше свободы регулятору.

Важно! По прогнозу Лесового, в конце года доллар все-таки может остаться в конце года на уровне 41,6 – 41,8 гривны за доллар.