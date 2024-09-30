Нацбанк ввел лимит на переводы физических лиц: какое ограничение будет действовать
Источник:НБУ
С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины вводит временный лимит на переводы между физическими лицами "с карты на карту". Это нововведение будет действовать в течение шести месяцев.
Каким будет новый лимит
Национальный банк сообщает, что максимальная сумма переводов "с карты на карту" не будет превышать 150 000 гривен в месяц.
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Этот лимит введен для предотвращения использования платежных систем в преступных целях. Он будет касаться только переводов между счетами в одном банке в пользу других физических лиц.
Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов", которые являются распространенным механизмом функционирования теневой экономики,
– говорят в НБУ.
Лимит не будет касаться:
- счетов волонтеров, которые соответствуют определенным критериям;
- лиц с подтвержденными ежемесячными доходами, превышающими установленную сумму;
- переводов между собственными счетами клиента в одном банке;
- переводов юридических лиц.
Операции, проводимых по реквизитам IBAN, также не будут подлежать этим ограничениям.
Обратите внимание! По данным НБУ, 98% клиентов банков ежемесячно осуществляют переводы, которые не превышают указанную сумму, поэтому в банке считают, что эти ограничения не повлияют на их финансовую активность.