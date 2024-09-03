Официальный курс НБУ: какая цена доллара и евро

Курс евро подешевел, а курс доллара подорожал. Изменения произошли несущественные, ведь как рост, так и спад стоимости произошел на уровне 4 копеек. Ожидается, что доллар завтра достигнет новой стоимости.

Официальный курс 3 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,09 гривны. То есть цена валюты выросла на 4 копейки.

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Официальный курс евро вместо этого составляет 45,46 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 4 копейки.

По состоянию на 4 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,26 гривны,

евро – 45,54 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 3 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41 гривны , а продажа – 41,45 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,57 гривны , а продажа – 41,52 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,32 гривны, а продажа – 41,40 гривны.

Что будет с долларом в сентябре

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский рассказал, что в сентябре курс доллара может подорожать. Это сравнивают с ситуацией в июле, когда после резкого скачка курса произошла определенная коррекция.

Обратите внимание! По словам Александра Хмелевского, курс может преодолеть в сентябре отметку в 42 гривны за доллар.

Из-за того, что осенне-зимний период, во время которого будут отключать свет, будет сложным, а кроме того, существует риск, что будут перебои с отоплением и водоснабжением, это все может повлиять негативно на экономическую ситуацию в стране. Это, соответственно, повлияет и на валютный курс.

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