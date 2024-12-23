НБУ перед Рождеством повысит доллар до новой отметки

За выходные валюты подешевели. Поэтому НБУ опустил доллар на 5 копеек, а евро – на 6 копеек. Однако в канун Рождества официальный доллар достигнет почти 42 гривен.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,87 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек против 20 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,51 гривны. То есть цена упала на 6 копеек.

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По состоянию на 24 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,99 гривны,

евро – 43,64 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 23 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,70 гривны, продажа – по 42,20 гривны,

покупка – продажа – на черном рынке: покупка – 42,30 гривны, продажа – по 42,31 гривны,

покупка – продажа – в обменниках: покупка – 42 гривны, продажа – 42,42 гривны.

Какая цена доллара в конце 2024 года

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала отметила, что на межбанке на прошлой неделе котировки стремились преодолеть отметку 42 гривны за доллар, но регулятор сдерживал ослабление гривны. Поэтому стоимость валюты в наличном сегменте на этом фоне увеличилась до уровня 42,2 – 42,4 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Вполне вероятно, что котировки на межбанке смогут преодолеть психологический уровень 42 гривны за доллар. А сконцентрированные в конце месяца, перед новым годом, выплаты зарплат, премий и т.д. украинцам будут подпитывать спрос на наличном рынке.

Таким образом, течение недели доллар в наличном сегменте будет продаваться в пределах диапазона 42 – 42,5 гривны за доллар.