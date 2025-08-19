Банковская система Украины претерпела немало изменений с 2014 года. Однако одно из самых больших испытаний Нацбанк пережил в 2022 году, во время полномасштабного вторжения России.

Что происходило в НБУ в начале войны?

Работники Нацбанка не ночевали в его помещении в начале войны. Об этом рассказала бывшая первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV Бизнес.

Имели резервную локацию, где размещались ключевые сотрудники. У каждого был "тревожный рюкзак",

– отметила Рожкова.

По ее словам, в НБУ был четкий план действий и команда сотрудников, которая должна была обеспечивать непрерывную работу Системы электронных платежей НБУ (СЭП), обработку платежек и работу с наличными.

Если бы остановилась СЭП – это был бы крах, ведь она обеспечивает 99% межбанковских расчетов внутри страны. Но мы заблаговременно развернули резервные мощности и обеспечили ее непрерывную работу. И я считаю это одной из самых больших побед команды НБУ,

– добавила банкир.

Куда идут доходы банков?

Рожкова также объяснила, откуда банки имеют сверхприбыли во время войны и на что они тратятся. По словам банкира, в 2022 году банки понесли убытки в размере более 200 миллиардов долларов. Но в 2023 году прибыли банков значительно увеличились благодаря высоким ставкам и высокой ликвидности.

Она отметила, что эти средства идут в пользу государства:

пополняют капитал;

направляются на поддержку армии;

идут на налоги;

используются на технологическую модернизацию, необходимую для непрерывной работы банков.

Это стабильность, а не роскошь,

– подчеркнула Рожкова.

Также она добавила, что сегодняшний Нацбанк – это совсем другое учреждение, чем было до реформы.

Ранее, по словам Рожковой, решения принимали без надлежащего анализа ситуации и в закрытом кругу, а четких процедур не существовало.

Сейчас же НБУ имеет внутренние регламенты, комитеты, коммуницирует с рынком и отчитывается перед обществом.

Мы публикуем протоколы заседаний, объясняем решения. Это другой уровень прозрачности. Центральный банк стал не просто органом власти, а настоящим институтом с доверием, эффективностью и профессионализмом,

– объяснила Рожкова.