Что происходило в НБУ в начале войны?
Работники Нацбанка не ночевали в его помещении в начале войны. Об этом рассказала бывшая первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV Бизнес.
Имели резервную локацию, где размещались ключевые сотрудники. У каждого был "тревожный рюкзак",
– отметила Рожкова.
По ее словам, в НБУ был четкий план действий и команда сотрудников, которая должна была обеспечивать непрерывную работу Системы электронных платежей НБУ (СЭП), обработку платежек и работу с наличными.
Если бы остановилась СЭП – это был бы крах, ведь она обеспечивает 99% межбанковских расчетов внутри страны. Но мы заблаговременно развернули резервные мощности и обеспечили ее непрерывную работу. И я считаю это одной из самых больших побед команды НБУ,
– добавила банкир.
Куда идут доходы банков?
Рожкова также объяснила, откуда банки имеют сверхприбыли во время войны и на что они тратятся. По словам банкира, в 2022 году банки понесли убытки в размере более 200 миллиардов долларов. Но в 2023 году прибыли банков значительно увеличились благодаря высоким ставкам и высокой ликвидности.
Она отметила, что эти средства идут в пользу государства:
- пополняют капитал;
- направляются на поддержку армии;
- идут на налоги;
- используются на технологическую модернизацию, необходимую для непрерывной работы банков.
Это стабильность, а не роскошь,
– подчеркнула Рожкова.
Также она добавила, что сегодняшний Нацбанк – это совсем другое учреждение, чем было до реформы.
- Ранее, по словам Рожковой, решения принимали без надлежащего анализа ситуации и в закрытом кругу, а четких процедур не существовало.
- Сейчас же НБУ имеет внутренние регламенты, комитеты, коммуницирует с рынком и отчитывается перед обществом.
Мы публикуем протоколы заседаний, объясняем решения. Это другой уровень прозрачности. Центральный банк стал не просто органом власти, а настоящим институтом с доверием, эффективностью и профессионализмом,
– объяснила Рожкова.
Что известно о Екатерине Рожковой?
Екатерина Рожкова – украинская финансистка, которая с 2015 года работала в Национальном банке Украины (НБУ). С января 2016 года она стала членом правления НБУ, а с июня 2018 года – занимала должность первого заместителя председателя НБУ.
На прошлой неделе совет Национального банка Украины уволил Екатерину Рожкову с должности первого заместителя председателя НБУ. На ее место назначили Сергея Николайчука, который ранее занимал должность заместителя председателя НБУ.