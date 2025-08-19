Что происходило в НБУ в начале войны?

Работники Нацбанка не ночевали в его помещении в начале войны. Об этом рассказала бывшая первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV Бизнес.

Имели резервную локацию, где размещались ключевые сотрудники. У каждого был "тревожный рюкзак",
– отметила Рожкова.

По ее словам, в НБУ был четкий план действий и команда сотрудников, которая должна была обеспечивать непрерывную работу Системы электронных платежей НБУ (СЭП), обработку платежек и работу с наличными.

Если бы остановилась СЭП – это был бы крах, ведь она обеспечивает 99% межбанковских расчетов внутри страны. Но мы заблаговременно развернули резервные мощности и обеспечили ее непрерывную работу. И я считаю это одной из самых больших побед команды НБУ,
– добавила банкир.

Куда идут доходы банков?

Рожкова также объяснила, откуда банки имеют сверхприбыли во время войны и на что они тратятся. По словам банкира, в 2022 году банки понесли убытки в размере более 200 миллиардов долларов. Но в 2023 году прибыли банков значительно увеличились благодаря высоким ставкам и высокой ликвидности.

Она отметила, что эти средства идут в пользу государства:

  • пополняют капитал;
  • направляются на поддержку армии;
  • идут на налоги;
  • используются на технологическую модернизацию, необходимую для непрерывной работы банков.

Это стабильность, а не роскошь,
– подчеркнула Рожкова.

Также она добавила, что сегодняшний Нацбанк – это совсем другое учреждение, чем было до реформы.

  • Ранее, по словам Рожковой, решения принимали без надлежащего анализа ситуации и в закрытом кругу, а четких процедур не существовало.
  • Сейчас же НБУ имеет внутренние регламенты, комитеты, коммуницирует с рынком и отчитывается перед обществом.

Мы публикуем протоколы заседаний, объясняем решения. Это другой уровень прозрачности. Центральный банк стал не просто органом власти, а настоящим институтом с доверием, эффективностью и профессионализмом,
– объяснила Рожкова.

Что известно о Екатерине Рожковой?

Екатерина Рожкова – украинская финансистка, которая с 2015 года работала в Национальном банке Украины (НБУ). С января 2016 года она стала членом правления НБУ, а с июня 2018 года – занимала должность первого заместителя председателя НБУ.

На прошлой неделе совет Национального банка Украины уволил Екатерину Рожкову с должности первого заместителя председателя НБУ. На ее место назначили Сергея Николайчука, который ранее занимал должность заместителя председателя НБУ.