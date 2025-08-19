Що відбувалося в НБУ на початку війни?
Працівники Нацбанку не ночували в його приміщенні на початку війни. Про це розповіла колишня перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV Бізнес.
Мали резервну локацію, де розміщувалися ключові співробітники. У кожного був "тривожний рюкзак",
– зазначила Рожкова.
За її словами, у НБУ був чіткий план дій та команда співробітників, яка мала забезпечувати безперервну роботу Системи електронних платежів НБУ (СЕП), обробку платіжок та роботу з готівкою.
Якщо б зупинилася СЕП – це був би крах, адже вона забезпечує 99% міжбанківських розрахунків всередині країни. Але ми завчасно розгорнули резервні потужності та забезпечили її безперервну роботу. І я вважаю це однією з найбільших перемог команди НБУ,
– додала банкірка.
Куди йдуть прибутки банків?
Рожкова також пояснила, звідки банки мають надприбутки під час війни й на що вони витрачаються. За словами банкірки, у 2022 році банки зазнали збитків у розмірі більш як 200 мільярдів доларів. Але у 2023 році прибутки банків значно збільшилися завдяки високим ставкам та високій ліквідності.
Вона наголосила, що ці кошти йдуть на користь держави:
- поповнюють капітал;
- спрямовуються на підтримку армії;
- йдуть на податки;
- використовуються на технологічну модернізацію, необхідну для безперервної роботи банків.
Це стабільність, а не розкіш,
– підкреслила Рожкова.
Також вона додала, що сьогоднішній Нацбанк – це зовсім інша установа, ніж була до реформи.
- Раніше, за словами Рожкової, рішення ухвалювали без належного аналізу ситуації та у закритому колі, а чітких процедур не існувало.
- Нині ж НБУ має внутрішні регламенти, комітети, комунікує з ринком та звітує перед суспільством.
Ми публікуємо протоколи засідань, пояснюємо рішення. Це інший рівень прозорості. Центральний банк став не просто органом влади, а справжнім інститутом з довірою, ефективністю та фаховістю,
– пояснила Рожкова.
Що відомо про Катерину Рожкову?
Катерина Рожкова – українська фінансистка, яка з 2015 року працювала в Національному банку України (НБУ). З січня 2016 року вона стала членом правління НБУ, а з червня 2018 року – обіймала посаду першого заступника голови НБУ.
Минулого тижня рада Національного банку України звільнила Катерину Рожкову з посади першої заступниці голови НБУ. На її місце призначили Сергія Ніколайчука, який раніше обіймав посаду заступника голови НБУ.