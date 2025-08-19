Що відбувалося в НБУ на початку війни?

Працівники Нацбанку не ночували в його приміщенні на початку війни. Про це розповіла колишня перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV Бізнес.

Мали резервну локацію, де розміщувалися ключові співробітники. У кожного був "тривожний рюкзак",

– зазначила Рожкова.

За її словами, у НБУ був чіткий план дій та команда співробітників, яка мала забезпечувати безперервну роботу Системи електронних платежів НБУ (СЕП), обробку платіжок та роботу з готівкою.

Якщо б зупинилася СЕП – це був би крах, адже вона забезпечує 99% міжбанківських розрахунків всередині країни. Але ми завчасно розгорнули резервні потужності та забезпечили її безперервну роботу. І я вважаю це однією з найбільших перемог команди НБУ,

– додала банкірка.

Куди йдуть прибутки банків?

Рожкова також пояснила, звідки банки мають надприбутки під час війни й на що вони витрачаються. За словами банкірки, у 2022 році банки зазнали збитків у розмірі більш як 200 мільярдів доларів. Але у 2023 році прибутки банків значно збільшилися завдяки високим ставкам та високій ліквідності.

Вона наголосила, що ці кошти йдуть на користь держави:

поповнюють капітал;

спрямовуються на підтримку армії;

йдуть на податки;

використовуються на технологічну модернізацію, необхідну для безперервної роботи банків.

Це стабільність, а не розкіш,

– підкреслила Рожкова.

Також вона додала, що сьогоднішній Нацбанк – це зовсім інша установа, ніж була до реформи.

Раніше, за словами Рожкової, рішення ухвалювали без належного аналізу ситуації та у закритому колі, а чітких процедур не існувало.

Нині ж НБУ має внутрішні регламенти, комітети, комунікує з ринком та звітує перед суспільством.

Ми публікуємо протоколи засідань, пояснюємо рішення. Це інший рівень прозорості. Центральний банк став не просто органом влади, а справжнім інститутом з довірою, ефективністю та фаховістю,

– пояснила Рожкова.