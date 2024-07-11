НБУ планирует внести ряд изменений для привлечения инвестиций в обороноспособность
11 июля 2024, 12:03Читати новину українською
Источник:НБУ
Национальный банк 10 июля принял ряд решений для повышения инвестиционной привлекательности и поддержки обороноспособности Украины. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года.
Инвестиции в обороноспособность
НБУ предусматривает несколько основных изменений в результате таких мероприятий.
Читайте также НБУ повысил курс доллара и евро до рекордного уровня
Прежде всего, это актуализация валютных ограничений для содействия привлечению частного капитала. В соответствии с ними украинский бизнес сможет:
- Возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику, при условии, что гарантом, поручителем или страховщиком внешнего кредита выступает иностранное экспортно-кредитное агентство, иностранное государство или международная финансовая организация (МФО).
- Переводить средства иностранным компаниям, в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающих покрытие военных рисков на территории Украины. Это создает важный сигнал для инвесторов и доноров о возможности уменьшения своих инвестиционных рисков в Украине.
Поддержка волонтерского сообщества:
- Расширение перечня товаров оборонного назначения, которые могут покупать физические лица-волонтеры за рубежом. В список добавлены комплектующие для БПЛА, термоодеяла и термогрелки.
- Возможность для нерезидентов делать благотворительные взносы в Украине не только в иностранной валюте, но и в гривне. Переводы могут осуществляться на счета государственных органов и благотворительных фондов.
Поддержка населения и бизнеса:
- Физические лица могут возвращать социальные выплаты, полученные в иностранных государствах, что позволит украинцам выполнять обязательства перед иностранными полномочными органами.
- Бизнес может платить сборы за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, включая оплату услуг патентных ведомств других стран и услуг патентных поверенных за рубежом.