НБУ планирует внести ряд изменений для привлечения инвестиций в обороноспособность

Национальный банк 10 июля принял ряд решений для повышения инвестиционной привлекательности и поддержки обороноспособности Украины. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года.

Инвестиции в обороноспособность

НБУ предусматривает несколько основных изменений в результате таких мероприятий.

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Прежде всего, это актуализация валютных ограничений для содействия привлечению частного капитала. В соответствии с ними украинский бизнес сможет:

Возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику, при условии, что гарантом, поручителем или страховщиком внешнего кредита выступает иностранное экспортно-кредитное агентство, иностранное государство или международная финансовая организация (МФО).

Переводить средства иностранным компаниям, в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающих покрытие военных рисков на территории Украины. Это создает важный сигнал для инвесторов и доноров о возможности уменьшения своих инвестиционных рисков в Украине.

Поддержка волонтерского сообщества:

Расширение перечня товаров оборонного назначения, которые могут покупать физические лица-волонтеры за рубежом. В список добавлены комплектующие для БПЛА, термоодеяла и термогрелки.

Возможность для нерезидентов делать благотворительные взносы в Украине не только в иностранной валюте, но и в гривне. Переводы могут осуществляться на счета государственных органов и благотворительных фондов.

Поддержка населения и бизнеса: