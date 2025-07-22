НБУ выпустил 5 гривен с легендарным дроном, который наводит ужас на оккупантов

Нацбанк запустил в продажу новую монету номиналом 5 гривен. На ней увековечили известный дрон украинской разработки, который ВСУ используют для уничтожения техники и живой силы врага.

Какие 5 гривен продает НБУ?

Сувенирная монета получила название "Украинский хлопок. БПЛА Vampire". Она стоит 178 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Эта памятная монета чтит вклад украинских инженеров, разработчиков военных и технологических решений, меняющих ход современной войны, усиливая обороноспособность государства,

– отмечает НБУ.

Памятные 5 гривен вошли в серию "Вооруженные силы Украины".

Они посвящены ударному украинскому гексакоптеру “Vampire”.

Продажа монеты ограничена – в одни руки можно приобрести только один экземпляр.

Что известно о дроне Vampire? Многоцелевой ударный дрон “Vampire” был разработан в 2022 году. Он хорошо зарекомендовал себя как средство точечного поражения и дистанционного минирования.



Известен своей способностью нести и сбрасывать различные типы снарядов, что позволяет поражать различные типы целей, в частности танки и другую бронетехнику. Российские оккупанты боятся появления дрона и даже прозвали его "Баба-Яга" из-за способности действовать ночью и высокой эффективности.

Как выглядит новая монета?

Новые 5 гривен имеют на лицевой стороне изображение истерзанной земли с кратерами от взрывов, окопами и горящим российским танком. Над этой картиной "завис" БПЛА "Vampire".

Также на аверсе присутствуют следующие элементы:

малый Государственный Герб Украины;

надпись "Украина";

номинал 5 гривен;

2025 год – год чеканки монеты;

и логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка.

Аверс монеты "Украинский хлопок. БПЛА Vampire" / НБУ

На оборотной стороне монеты (реверсе) изображен сам беспилотник Vampire на фоне облака с молниями. Дрон в полете сбрасывает боеприпасы. В верхней части размещено название гексакоптера.

Реверс монеты "Украинский хлопок. БПЛА Vampire" / НБУ

Стоит знать! Новые памятные 5 гривен сделаны из сплава меди, цинка и никеля, который называется нейзильбер. Монету выпустили тиражом 50 000 штук и продают в сувенирной упаковке.