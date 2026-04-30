Спор с ЕС и МВФ: может ли Украина не вводить НДС для ФЛП

Введение НДС для ФЛП в 2027 году после переговоров с МВФ удалось несколько отсрочить. В то же время полностью отказаться от этой идеи не получится.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, отвечая на вопросы народных депутатов, а также издания Bloomberg.

Может ли Украина не вводить НДС для ФЛП?

Речь идет об обязательной регистрации плательщиками НДС "упрощенцев" с годовым доходом более 4 миллионов гривен.

По словам министра, во время весенних встреч с международными партнерами украинская сторона пытается донести, что введение этой нормы сейчас является преждевременным и требует переноса. В МВФ, по его словам, отнеслись к аргументам с пониманием.

Норму удалось отсрочить.

С точки зрения финансовой политики мы понимаем необходимость этого шага, с точки зрения ситуации мы понимаем, что сейчас этот вопрос вызывает сложные, сенситивные политические обсуждения, и поэтому он не является актуальным и требует переноса на более поздние сроки,

– отметил Марченко.

В то же время он отметил, что вопрос не снимается с повестки дня, ведь он закреплен как в европейских директивах, так и в Национальной стратегии доходов, которое разработало Министерство финансов.

Остается убедить еще Евросоюз

ЕС требует у Украины тех же шагов, чтобы предоставить макрофинансовую помощь в размере 8,5 миллиарда евро в составе 90 миллиардного займа.

Украина считает, что введение этой нормы искажает конкуренцию и помогает поддерживать большую теневую экономику.

В Еврокомиссии заявили, что работают над меморандумом взаимопонимания, но отказались предоставить детали. ЕС всегда координирует свою программу реформ для Украины с МВФ.

Шаг, на который вынуждена пойти Украина – крайне непопулярный

Введение налога, вероятно, поднимет напряженность в украинском обществе, поскольку такой шаг совсем непопулярный.

Украина смогла дождаться разблокирования помощи ЕС из-за поражения Виктора Орбана в Венгрии, но рискует не получить всех денег, если не выполнит условий союза.

Украинский парламент отказался поддержать норму в начале этого года, как этого хотел президент Владимир Зеленский, включая расширение категорий иностранных посылок, подлежащих налогообложению НДС.

Решение нужно было принять еще в марте. Сейчас это должно быть до июня, когда должен состояться следующий пересмотр МВФ.

Сейчас Украина получила 1,5 миллиарда долларов кредита от Вашингтонского кредитора, однако следующие 700 миллионов – под вопросом.

Парламент Украины застрял в принятии решения, поэтому украинские чиновники и МВФ обсудили возможную задержку внедрения мер НДС для самозанятых предпринимателей примерно на год во время весенней встречи.

Примирение с МВФ в этом вопросе является лишь выигранным временем. Украине придется в конце концов реформировать свою налоговую систему, чтобы привести ее в соответствие с правилами ЕС.

