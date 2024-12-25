Не получили "тысячу Зеленского": почему деньги могут не поступать на карту

С 1 декабря в Украине начала действовать новая программа государственной зимней поддержки, в рамках которой каждый гражданин может получить 1 000 гривен. Однако, некоторые украинцы жалуются, что после подачи заявки деньги так и не поступили.

Почему может не поступать тысяча от Зеленского

На обработку заявки, поданной через "Дію", выделяется 10 дней. Впрочем, если деньги не поступили, стоит снова проверить правильность введенных данных, сообщает 24 Канал. Для этого можно воспользоваться следующим алгоритмом действий:

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Проверьте правильность данных: Убедитесь, что все сведения в заявке указаны правильно. Особенно важно проверить данные в программе "Дія". Обратитесь в службу поддержки "Дія": Специалисты помогут выяснить причину задержки выплаты. Обновите программу "Дія": Использование устаревшей версии программы может вызвать сбои, что приводит к задержкам. Проверьте привязку банковской карты: Убедитесь, что карта Национального Кэшбэка правильно подключена к приложению.