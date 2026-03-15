Индексация прошла, а доплата не появилась: кого государство оставило без денег

После мартовского перерасчета часть пенсионеров так и не увидела ощутимого роста выплат. Причины в каждом случае могут быть разные, поэтому стоит разобраться, кого именно не касалось повышение и почему так произошло.

Кто остался без индексации в 2026 году?

Без мартовского повышения остались прежде всего те украинцы, которым пенсию назначили уже в 2026 году. Для этой категории индексация от 1 марта не применяется, ведь правительство распространило ее только на выплаты, оформленные до 31 декабря 2025 года включительно, пишет Пенсионный фонд.

Именно поэтому после общего перерасчета часть пенсионеров не увидела ни одной новой доплаты, хотя индексация формально состоялась по всей стране. Однако его механизм построен так, что право на повышение зависит не только от самого статуса пенсионера, но и от даты назначения выплаты.

Фактически государство индексирует те пенсии, которые были исчислены по старым показателям, тогда как вновь назначенные в 2026 году считаются такими, что уже учитывают актуальные экономические параметры.

Как год выхода на пенсию влияет на индексацию?

Еще одна причина, по которой надбавка оказалась разной или почти незаметной из-за различий в коэффициентах перерасчета. Основной показатель 1,121 применили не ко всем, пишет "На пенсии".

Для пенсий, назначенных в 2021 – 2025 годах, установили низкие коэффициенты: чем "свежее" является пенсия, тем меньше будет повышение.

,В частности, для выплат 2025 года применяют только 1,024, для пенсий 2024 года - 1,036, для 2023 года – 1,048, а для 2021 – 2022 годов – 1 0 061. Из-за этого часть людей формально попала под индексацию, но фактически получила значительно меньшую сумму, чем ожидала.

Справочно: Суть перерасчета заключается в обновлении показателя средней заработной платы, который заложен в формулу пенсии. В 2026 году его увеличили на коэффициент 1,121, и теперь он составляет 9 992,40 гривны.

Именно этот механизм позволяет "осовременивать" ранее назначенные пенсии, но не гарантирует одинакового прироста для всех пенсионеров, потому что результат зависит от года выхода на пенсию, вида выплаты и индивидуальных параметров дела.

