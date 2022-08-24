Не так, как в Европе: Украина пошла другим путем с акцизами на топливо

Правительство хочет не просто вернуть акциз на топливо, а ввести унифицированную ставку на все виды топлива в размере 100 евро за 1000 литров. Справедливо ли, чтобы все платили одинаково не зависимо от вида топлива, читайте дальше.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, в комментарии 24 каналу напоминает, что в марте цена нефти прыгнула до 140 долларов за баррель, а цена бензина начала стремительно расти – тогда правительство Украины решило поддержать потребителей, отменив налоги. Поскольку сегодня цена нефти – 92 доллара за баррель, то, по мнению эксперта, есть возможность вернуть налоги хотя бы частично, чтобы пополнить государственные финансы.

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Справедливо ли, чтобы все платили одинаково

Куюн подчеркивает, что в полемике по акцизам часто апеллируют к европейской практике. Однако следует отметить важный факт: в Европе объемы потребления сжиженного газа – минимальные. Именно поэтому там могут устанавливать минимальные наценки на автогаз, а в Украине нет.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Но надо помнить, что в Европе объемы потребления сжиженного газа минимальны. Соответственно европейцы могут устанавливать на газ минимальные ставки. А в Украине 30% топлива, которое продается на автозаправочных станциях, это сжиженный газ. Фактически в Украине есть топливный оффшор, куда убегают люди, чтобы не платить налоги, констатирует директор "А-95".

Почему такие низкие налоги в Европе? Начиная с 2003 года, европейцы пытаются таким образом стимулировать потребление сжиженного газа. Но богатые европейские потребители не оценили преимущества дешевого сжиженного газа, в отличие от украинцев. Украина же 15 лет низкими налогами стимулировала рынок сжиженного газа. И добилась своего – сейчас мы занимаем первое место в мире по использованию сжиженного газа на транспорте.

Но хватит! Те, кто даже пару лет назад установил на свой автомобиль газовое оборудование, уже отразил его цену и начал экономить. И будет экономить в дальнейшем, потому что газ сам по себе дешевле бензина. И даже после введения унифицированного акциза эта экономия будет сохраняться. Просто все автомобилисты будут платить по 4 гривны акциза за литр топлива,

– убежден Куюн.

Он считает это справедливым: "Почему во время войны владельцы авто на бензине профинансируют за счет акциза покупку, условно говоря, четырех бронежилетов, а владельцы авто на газе – только одного бронежилета".

Что известно о возвращении акциза

Правительство внесло 14 августа законопроект №7668 об отмене льготного налогообложения топлива. Инициировал его премьер-министр Денис Шмигаль.

В Министерстве инфраструктуры отмечали, что до полномасштабного вторжения россии на территорию Украины ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно, что почти в два – полтора раза больше предложенных 100 евро за тысячу литров.