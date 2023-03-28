Ведутся работы, но всего на 30%: какая сейчас ситуация на рынке недвижимости

Полномасштабная война внесла немало изменений на рынке недвижимости. Год назад почти все застройщики приостановили работу, однако есть и такие, что до сих пор не восстановили их по сей день. Если посмотреть на статистику, сейчас только 30% новостроек, которые начали еще до 24 февраля 2022 года, ведут строительные работы. Что происходит на рынке недвижимости, узнавал 24 Канал.

Строительные работы продолжаются, но только на 30% новостроек

Рынок недвижимости за время полномасштабного вторжения сильно изменился. Многие застройщики приостановили свои работы, однако впоследствии восстановил, а кто до сих пор не работает на строительных площадках.

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Следовательно, по словам Владимира Семенцова, соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development, итоги I квартала 2023 года свидетельствуют о том, что только на 30% новостроек, строительство которых началось еще до полномасштабного вторжения, продолжаются активные строительные работы.

Интересно, что подавляющее большинство объектов, на которых продолжаются сейчас работы, уже на высоких стадиях готовности: более 60 – 70% и выше.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development В то же время, около 20% – это новые жилые комплексы, старт которых начался со второй половины 2022 года.

Где наиболее активно ведутся работы

Эксперт отметил, что на стройплощадках в областных центрах на западе страны и в Киеве фиксируется самый высокий процент работ – 35% и 30% соответственно от общего количества возводимых объектов.

В Одессе, Днепре и Харькове доля активного строительства составляет 12%, 10% и 7% соответственно.

Около 6%, а это все остальные объекты, возводятся в таких областных центрах: Житомире, Виннице, Полтаве, Черкассах и т.д.

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Кроме того, цена на первичном рынке за два последних месяца несколько выросла, хотя и не существенно: в среднем на 1 – 1,3% в гривневом эквиваленте. Следует помнить, что сейчас на относительно стабильную цену влияют многие факторы:

поступления макрофинансовой помощи стран-партнеров, что таким образом положительно влияет на экономику Украины;

уменьшение уровня инфляции: за январь – февраль она составила всего 1,5%;

относительная стабильность в энергосистеме.

Большинство отечественных производителей строительных материалов постепенно возобновляют свою работу, в частности, это касается бетонных заводов. Понимаем, что этот фактор положительно влияет как на обеспечение стройплощадок необходимыми материалами, так и на ценовую ситуацию.

– подчеркнул он.

То есть, по словам Семенцова, часто производители внедряют достаточно лояльную ценовую систему, а это соответственно держит цены в адекватных пределах.