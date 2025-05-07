ЕС объявил план отказа от российской нефти и газа
- Еврокомиссия представила план постепенного отказа от российских энергоносителей, включая нефть, газ и ядерную энергию, с целью перейти на "зеленую" энергетику и различные поставки.
- До конца 2025 года все страны ЕС должны разработать национальные планы, а новые контракты на российский газ будут запрещены; планируется прекращение импорта российского газа до конца 2027 года.
Еврокомиссия представила дорожную карту отказа от российских энергоносителей. Планируется, что до конца 2025 года каждая страна ЕС будет иметь свой национальный план отказа.
Что предусматривает план отказа
В 2024 году ЕС наблюдал оживление импорта российского газа, поэтому Еврокомиссия представила дорожную карту для прекращения этой зависимости, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.
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Дорожная карта будет предусматривать постепенное изъятие российской нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС скоординированным и безопасным способом. Планируют, что страны ЕС до конца 2025 года подготовят национальные планы, в которых определят, как они будут способствовать прекращению импорта российских энергоносителей.
Вместе с тем будут работать над тем, чтобы быстрее перейти на "зеленую" энергетику и наладить поставки из разных стран. В блоке хотят не зависеть от одной страны и не допустить перебоев или скачков цен.
Основные меры плана отказа
- Газ
Прекращение импорта российского газа до конца 2027 года путем повышения прозрачности, мониторинга и отслеживания российского газа на рынках ЕС. До конца 2025 года запретят новые контракты с поставщиками российского газа, так же как и спотовые соглашения.
- Нефть
Борьба с российским "теневым флотом" (суда, которые Россия использует для уклонения от санкций), которые транспортируют нефть.
- Ядерные материалы
Ограничение новых контрактов на поставку урана, обогащенного урана и других ядерных материалов, поступающих из России.
Отказываясь от российской энергетики, дорожная карта уменьшит риски, с которыми сталкивается ЕС. А независимая энергосистема будет способствовать экономическому росту блока. Поэтому уже в следующем месяце Еврокомиссия хочет подать законодательные инициативы, чтобы внедрить дорожную карту.