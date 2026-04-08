Перемирие США и Ирана обвалило цены на нефть: подешевеет ли топливо в Украине

Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. На фоне таких заявлений ожидается, что Ормузский пролив будет разблокирован, а поставки нефти по нему будут восстановлены. Есть ожидания, что это напрямую повлияет и на стоимость нефти, котировки которой уже показали снижение.

Самое важное то, что от нефти зависит и стоимость горючего в мире. В частности премьер-министр Украины Юлия Свириденко уже сообщила, что государственная компания Укрнафта начала реагировать на события и снижать цены на топливо.

Впрочем эксперты предостерегают: радоваться пока рано. Даже если спад цены на нефть продолжится, на топливо такая ситуация повлияет только через несколько недель. К тому же ситуация, несмотря на все заявления, до сих пор остается нестабильной, ведь несколько часов после объявления о перемирии страны Персидского залива сообщили об ударах со стороны Ирана.

24 Канал узнал, упадут ли цены на топливо на украинских АЗС, когда вообще ожидать изменений по стоимости на дизтопливо и бензин и почему цены на топливо наоборот могут еще больше вырасти из-за последних новостей.

Как перемирие между США и Ираном повлияет на стоимость топлива в Украине?

По состоянию на 8 апреля на своей странице в Facebook директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что после новостей о перемирии между США и Ираном прогноз по стоимости топлива в 100 гривен за литр вряд ли сбудется, по крайней мере временно.

Впрочем как объясняет для 24 Канала энергетический эксперт Владимир Омельченко, сейчас не следует ожидать, что цены на топливо на украинских АЗС быстро пойдут вниз на фоне новостей о перемирии, а следовательно, разблокирования Ормузского пролива.

По прогнозам Омельченко, если ситуация в дальнейшем будет развиваться положительно, то реакция АЗС по стоимости на топливо сможет проявиться лишь через несколько недель.

Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова У нас уже законтрактованы значительные объемы топлива на апрель. И эти контракты были заключены еще по старым высоким ценам. Для того, чтобы законтрактовать объемы по новым ценам, нужно, чтобы прошло время.

В общем весь этот процесс может длиться даже до 20 дней, ведь несмотря на заключение новых соглашений с новыми ценами, нужно еще время на доставку топлива в украинские АЗС.

Кроме того, Омельченко добавляет, что топливо в стране наоборот может даже подорожать за этот период и приблизиться к отметке в 100 гривен за литр, пока не будут заведены новые партии топлива.

Важно! После заявлений о двухнедельном перемирии, Иран 8 апреля начал атаковать некоторые страны Персидского залива, в частности ОАЭ и Кувейт. Зато в Иране заявляют, что их нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван был атакован уже после объявления о прекращении огня, но кто именно это сделал – не сообщается.

Сколько сейчас стоит литр дизтоплива и бензина?

Зато во время разговора с 24 Каналом эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отметил, что ожидать удешевления топлива в Украине на фоне снижения фьючерсов на нефть, все же не стоит.

Геннадий Рябцев, кандидат технических наук, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Дело в том, что на фоне разговоров о двухнедельном перемирии США и Ирана, реальные цены на нефть на самом деле не изменились, произошли лишь изменения биржевых котировок. И все эти колебания за последние месяцы не должны были настолько сильно влиять на цены на украинских АЗС. То, что происходило, является не чем иным, как спекуляцией.

По словам Рябцева, сейчас цены на топливо не пойдут вниз, как ожидается, а наоборот могут даже подорожать, в частности может вырасти стоимость дизтоплива.

У нас нет установленного потолка, до которого топливо может подорожать. Это означает, что ограничений по цене на топливо на самом деле нет и она может расти и расти,

– добавляет он.

По состоянию на 8 апреля, средняя стоимость топлива в Украине, по данным Консалтинговой группы А-95, показывает несущественный рост, а литр дизтоплива достиг 90 гривен:

Бензин А-95 премиум стоит в среднем 77,21 гривны за литр,

Бензин А-95 – 73,32 гривны за литр,

Бензин А-92 – 67,33 гривны за литр,

Дизтопливо – 90,51 гривны за литр,

Газ автомобильный – 49,06 гривны за литр.

Что происходит с ценами на нефть сейчас?

По данным TradingEconomics, по состоянию на 8 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на 15% – до 90 долларов за баррель после того, как президент Дональд Трамп заявил о "двустороннем прекращении огня", при условии открытия Ираном Ормузского пролива.

Зато марка нефти WTI на этом фоне опустилась с 112 долларов за баррель до 92 долларов за баррель.

В разговоре с 24 Каналом экономист Иван Ус заявил, что заявление о двухнедельном перемирии действительно побудило цены резко пойти вниз на мировых рынках. Впрочем эксперт отмечает, что сейчас за ситуацией стоит наблюдать в дальнейшем.

Иван Ус, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Стоит глянуть, как страны Ближнего Востока будут заботиться об альтернативных источниках поставок ресурсов.

В целом Украина за последнее время пыталась решить вопрос зависимости от Ормузского пролива, в частности визиты президента в Катар, Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию.

Думаю, что уменьшить зависимость от пролива можно одним вариантом – строительством газопровода из Катара в Турцию, а также нефтепроводов,

– заявил Ус.

Как рассказывает Омельченко, несмотря на все ожидания по снижению стоимости, ситуация до сих пор выглядит турбулентной и неопределенно. Трудно прогнозировать, действительно ли будет действовать перемирие, а Ормузский пролив будет разблокирован.

Впрочем положительный сценарий все же предусматривает, говорит Владимир, что в ближайшее время цены на нефть могут опуститься ниже 90 долларов за баррель – ориентировочно до уровня 80 – 85 долларов.

И если ситуация и в дальнейшем будет оставаться стабильной, уже в июне стоимость может снизиться и до 65 – 70 долларов за баррель. В таком случае через некоторое время это скажется и на ценах на топливо на украинских АЗС.

Какая сеть АЗС уже начала снижать стоимость топлива?

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, снижение котировок на основных биржах непосредственно будет влиять на цены на топливо в Украине. Поэтому государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже отреагировала и начала снижение цен.

Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры,

– добавила Свириденко.

Впрочем Геннадий Рябцев отмечает, что такие заявления премьер-министра по Укрнафте не играют существенного влияния на весь топливный рынок Украины. Ведь сеть не занимает большую часть рынка, а лишь входит в первую десятку.

Если кто-то из участников рынка снижает цену, а все остальные – нет, то это не будет иметь влияния в целом на стоимость топлива. То есть цена на бензин или дизтопливо на Укрнафте не повлияют на тенденции, которые сейчас наблюдаются,

– объясняет эксперт.

Рябцев говорит, что сейчас пока трудно объяснить, что происходит на рынке топлива Украины. Кроме того, трудно объяснить, почему правительство ссылается исключительно на внешние причины такого подорожания. По его словам, если сравнивать маржу на топливе в Украине и Польше, то в соседней стране она может быть ниже в несколько раз.

Заметьте! В Антимонопольном комитете Украины заявляют, что доказательств сговора на рынке топлива нет. Таким образом, повышение цен на топливо обусловлено только рыночными факторами, передает Суспильное.

Зато Владимир Омельченко не отменяет того, что снижение топлива на Укрнафте, о котором говорит Юлия Свириденко, может произойти. Впрочем другие компании вряд ли так быстро начнут снижать цены.

Вероятно, это будет не большой процент. Поэтому ожидать, что это может быть какое-то существенное снижение, также не стоит. Некоторые компании вообще могут даже повышать стоимость на этом фоне, особенно на дизтопливо,

– заявил Омельченко.

По словам энергетического эксперта, именно дизтопливо сейчас в дефиците на рынке Европы, откуда его импортирует и Украина.

Менее недели назад еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что энергетический кризис, который был вызван войной на Ближнем Востоке, может быть долговременным, пишет Financial Times. Поэтому Европа должна готовиться к такому вызову, в частности путем нормирования горючего и использования резервов.

Интересно, что Сергей Куюн еще раньше писал, что запасы топлива в Украине за последние 5 лет достигли рекордных объемов. Только Укрнафта планирует запастись 200 тысячами тонн дизеля вместо традиционных 70 – 100 тысяч тонн, а это 30% от потребности рынка.