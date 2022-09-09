"Нафтогаз" начинает новый арбитраж против "Газпрома"

Украинская компания "Нафтогаз" снова будет судиться с российским "газпромом". "Нафтогаз" подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже по поводу действий "газпрома".

"Газпром" не оплатил транзит газа через территорию Украины

Сообщается, что "Нафтогаз" требует от "газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.

Кстати "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям

В "Нафтогазе" сообщили, что место проведения арбитража – Цюрих (Швейцария).

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или плати".

По его словам, россияне, начиная с мая, качают и платят меньше, чем предполагает сделка. Поэтому "Нафтогаз" требует, чтобы "газпром" рассчитался в полном объеме, как это предусматривает контракт.

Мы используем наш опыт побед над россиянами в арбитраже и заставим их заплатить и в этот раз. Причем это только начало, "Нафтогаз" оценивает возможность заявления дополнительных условий,

– заявил Витренко.

Что известно об арбитраже "Нафтогаза" против "газпрома"