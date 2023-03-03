Нефтегазовые доходы России уменьшились вполовину

Нефтегазовые доходы России в феврале составили 521 миллиард рублей, что почти вполовину меньше аналогичных доходов в феврале прошлого года – 971,7 миллиарда рублей.

По сравнению с декабрем 2022 года нефтегазовая прибыль России также сократилась почти вдвое – на 46%.

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При этом доходы агрессорки в военном 2022 году превысили позапрошлогодние и составили 11 586,2 миллиарда рублей. Больше всего нефтегазовых доходов России приносит налог на добычу полезных ископаемых, нефть и газ.

Налог на добычу нужных ископаемых с газа в феврале возрос до 121 млрд рублей (86% годовых). Базовые нефтегазовые доходы в России ранее ожидались на уровне 8 триллионов рублей, однако из-за потерь они уже не будут выше 6 триллионов рублей.

Объем продаж иностранной валюты и золота Минфином России составил 160,2 миллиарда рублей.

Российская экономика реагирует на уменьшение нефтегазовых доходов