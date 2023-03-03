Нефтегазовые доходы России уменьшились вполовину
Источник:Минфин России
Нефтегазовые доходы России в феврале составили 521 миллиард рублей, что почти вполовину меньше аналогичных доходов в феврале прошлого года – 971,7 миллиарда рублей.
По сравнению с декабрем 2022 года нефтегазовая прибыль России также сократилась почти вдвое – на 46%.
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При этом доходы агрессорки в военном 2022 году превысили позапрошлогодние и составили 11 586,2 миллиарда рублей. Больше всего нефтегазовых доходов России приносит налог на добычу полезных ископаемых, нефть и газ.
Налог на добычу нужных ископаемых с газа в феврале возрос до 121 млрд рублей (86% годовых). Базовые нефтегазовые доходы в России ранее ожидались на уровне 8 триллионов рублей, однако из-за потерь они уже не будут выше 6 триллионов рублей.
Объем продаж иностранной валюты и золота Минфином России составил 160,2 миллиарда рублей.
Российская экономика реагирует на уменьшение нефтегазовых доходов
- Доходы России от экспорта нефти и газа в январе составляли 18,5 миллиарда долларов, что на 38% меньше, чем доход в январе 2022 года.
- Утрата Россией дохода от экспорта собственных энергоносителей способствовала девальвации рубля. Поэтому российский регулятор вынужден продавать активы из фонда, чтобы покрыть значительно более низкие доходы, чем предполагал бюджет.
- Бюджет на 2023 год Кремль планировал с учетом цены на нефть марки Urals на уровне более 70 долларов за баррель. Реальная же цена пока даже меньше предельной цены в 60 долларов за баррель.