У России все меньше денег: нефтегазовые доходы в феврале обвалились почти вдвое, – Bloomberg

Если в январе доходы в бюджет агрессорки от нефти и газа снизились на 38%, то в феврале цифра уже достигла 46%. Об этом свидетельствуют официальные данные российского Минфина, резюмировавшего, что нефтегазовые доходы до 521 миллиарда рублей, или 6,91 миллиарда долларов против прошлого года.

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Цена российской нефти стремительно упала

Поступления от сырой нефти и нефтепродуктов, составлявшие более двух третей доходов от налога на энергию, в феврале этого года упали на 48%, до 361 миллиарда рублей, по подсчетам Bloomberg.

После вступления в силу нефтяных санкций ЕС, запрещающих большинство импорта российского сырья морским путем, а страны G7 наложили на цены ограничения, цена нефти марки Urals существенно снизилась.

Стоит отметить, что Urals торгуется на бирже за 59,89 доллара за баррель, в то время как нефть маки Brent – по 85,44 доллара за баррель. Напомним, что свой бюджет на текущий год Россия планировала с учетом цены Urals на уровне более 70 долларов за баррель.

Поступления от экспорта газа тоже упали

Ситуация с доходом от продажи газа и поступлениями от экспортных пошлин не лучше.

Так, в феврале доход от продаж снизился на 42%, до 161 миллиарда рублей.

А доходы от экспортных пошлин – на 81%, до 40 миллиардов рублей после того, как газовый гигант Gazprom PJSC снизил снабжение трубопроводами в Европу.

Вместе с тем поступления в бюджет от налога на добычу природного газа наоборот выросли на 86% до 121 миллиарда рублей. Причиной послужило временное увеличение налога для "Газпрома".