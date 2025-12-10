Нефтеперерабатывающий завод в Сызрани остановил работу после украинской атаки, – Reuters

В Сызрани, что в Самарской области России, остановил работу местный нефтеперерабатывающий завод. Это произошло на фоне успешной украинской атаки по объекту 5 декабря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

К теме Дроны уничтожили резервуары по 2000 кубов топлива в Орловской области: в СМИ показали фото

Что известно о последствиях атаки по НПЗ в Сызрани?

Сызранский нефтеперерабатывающий завод на реке Волга прекратил перерабатывать нефть 5 декабря после того, как был поврежден в результате атаки украинского беспилотника. Об этом изданию сообщили два источника в этой российской отрасли.

Собеседники сообщили, что дроны поразили установку перегонки сырой нефти CDU-6, которая является основным оборудованием завода. Эта установка также была атакована дронами в августе 2025 года, после чего НПЗ закрыли на 2 недели ремонта.

Один из источников сообщил, что новые ремонтные работы после последней атаки могут длиться около месяца.

Собеседники издания также отметили, что переработка нефти на Сызранском заводе в 2024 году была значительно ниже мощности НПЗ, составляя лишь около 90 тысяч баррелей в сутки, или 4,3 миллиона метрических тонн.

В прошлом году этот завод произвел 800 000 тонн бензина, 1,5 миллиона тонн дизельного топлива и 700 000 тонн мазута.

Что известно об атаке на Сызранский НПЗ 5 декабря?