Нефтеперерабатывающий завод в Сызрани остановил работу после украинской атаки, – Reuters
- Нефтеперерабатывающий завод в Сызрани остановил работу после атаки украинского беспилотника, которая повредила установку перегонки сырой нефти CDU-6.
- Ремонтные работы после атаки могут длиться около месяца. По самому заводу уже били ранее.
В Сызрани, что в Самарской области России, остановил работу местный нефтеперерабатывающий завод. Это произошло на фоне успешной украинской атаки по объекту 5 декабря.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно о последствиях атаки по НПЗ в Сызрани?
Сызранский нефтеперерабатывающий завод на реке Волга прекратил перерабатывать нефть 5 декабря после того, как был поврежден в результате атаки украинского беспилотника. Об этом изданию сообщили два источника в этой российской отрасли.
Собеседники сообщили, что дроны поразили установку перегонки сырой нефти CDU-6, которая является основным оборудованием завода. Эта установка также была атакована дронами в августе 2025 года, после чего НПЗ закрыли на 2 недели ремонта.
Один из источников сообщил, что новые ремонтные работы после последней атаки могут длиться около месяца.
Собеседники издания также отметили, что переработка нефти на Сызранском заводе в 2024 году была значительно ниже мощности НПЗ, составляя лишь около 90 тысяч баррелей в сутки, или 4,3 миллиона метрических тонн.
В прошлом году этот завод произвел 800 000 тонн бензина, 1,5 миллиона тонн дизельного топлива и 700 000 тонн мазута.
Что известно об атаке на Сызранский НПЗ 5 декабря?
Генеральный штаб ВСУ 5 декабря подтвердил, что украинские беспилотники попали по мощностям нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области. Там было зафиксировано попадание и пожар.
Еще ночью того же дня в сети распространили кадры с возгоранием на НПЗ в Сызрани. Очевидцы утверждают, что слышали примерно 5 – 7 взрывов и стрельбу возле объекта.
Кстати, это далеко не последняя атака по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ночью 7 декабря дроны могли атаковать нефтебазу в Энгельсе, что в Саратовской области.