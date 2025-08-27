Венгрия снова будет получать российскую нефть через трубопровод "Дружба". После атак Украины на нефтепровод транспортировку удалось восстановить.

Когда возобновят поставки нефти по "Дружбе"?

Нанесенные украинскими ударами повреждения нефтепровода "Дружба" оказались настолько серьезными, что ремонт займет несколько дней. Несмотря на это, поставки в Венгрию восстановят уже 28 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто.

Смотрите также Венгрия, Словакия и "Дружба": какие есть альтернативы российскому нефтепроводу

По словам политика, он провел телефонный разговор с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, чтобы ускорить восстановление работы "Дружбы".

Мы обсудили ситуацию, и выяснилось, что благодаря напряженной работе удалось найти технологическое решение, которое позволит возобновить транспортировку нефти в Венгрию уже завтра,

– отметил Сийярто.

Он добавил, что сначала поставки будут осуществлять в тестовом режиме, а объемы нефти будут меньше.

Министр вновь призвал Украину не атаковать нефтепровод "Дружба", который обеспечивает Венгрию российской нефтью, и не подвергать опасности энергетическую систему его страны.

Стоит знать! Вместе с тем Сийярто отметил, что коммерческих резервов нефти в Венгрии пока хватает. Поэтому использовать стратегические запасы из-за остановки "Дружбы" стране не пришлось.

Что известно об атаках на нефтепровод "Дружба"?