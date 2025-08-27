Когда возобновят поставки нефти по "Дружбе"?

Нанесенные украинскими ударами повреждения нефтепровода "Дружба" оказались настолько серьезными, что ремонт займет несколько дней. Несмотря на это, поставки в Венгрию восстановят уже 28 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто.

По словам политика, он провел телефонный разговор с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, чтобы ускорить восстановление работы "Дружбы".

Мы обсудили ситуацию, и выяснилось, что благодаря напряженной работе удалось найти технологическое решение, которое позволит возобновить транспортировку нефти в Венгрию уже завтра,

– отметил Сийярто.

Он добавил, что сначала поставки будут осуществлять в тестовом режиме, а объемы нефти будут меньше.

Министр вновь призвал Украину не атаковать нефтепровод "Дружба", который обеспечивает Венгрию российской нефтью, и не подвергать опасности энергетическую систему его страны.

Стоит знать! Вместе с тем Сийярто отметил, что коммерческих резервов нефти в Венгрии пока хватает. Поэтому использовать стратегические запасы из-за остановки "Дружбы" стране не пришлось.

Что известно об атаках на нефтепровод "Дружба"?