Когда возобновят поставки нефти по "Дружбе"?
Нанесенные украинскими ударами повреждения нефтепровода "Дружба" оказались настолько серьезными, что ремонт займет несколько дней. Несмотря на это, поставки в Венгрию восстановят уже 28 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто.
Смотрите также Венгрия, Словакия и "Дружба": какие есть альтернативы российскому нефтепроводу
По словам политика, он провел телефонный разговор с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, чтобы ускорить восстановление работы "Дружбы".
Мы обсудили ситуацию, и выяснилось, что благодаря напряженной работе удалось найти технологическое решение, которое позволит возобновить транспортировку нефти в Венгрию уже завтра,
– отметил Сийярто.
Он добавил, что сначала поставки будут осуществлять в тестовом режиме, а объемы нефти будут меньше.
Министр вновь призвал Украину не атаковать нефтепровод "Дружба", который обеспечивает Венгрию российской нефтью, и не подвергать опасности энергетическую систему его страны.
Стоит знать! Вместе с тем Сийярто отметил, что коммерческих резервов нефти в Венгрии пока хватает. Поэтому использовать стратегические запасы из-за остановки "Дружбы" стране не пришлось.
Что известно об атаках на нефтепровод "Дружба"?
- Украина несколько раз атаковала нефтепровод "Дружба" за последнее время. Сначала нанесла удар по нефтеперекачивающей станции в городе Унеча 13 августа, а затем по станции "Никольское" 18 августа. Это привело к перебоям с транспортировкой нефти. Однако уже 19 августа Венгрия сообщила, что поставки нефти в страну удалось восстановить.
- Однако в ночь на 22 августа Украина снова ударила по станции в российском городе Унеча. После этого Венгрия и Словакия сообщили, что поставки нефти "Дружбой" может остановиться на 5 дней.
- Венгрия и Словакия настолько обиделись на удары по нефтепроводу, что даже пожаловались на Киев в Евросоюз. Они написали совместное письмо и призвали ЕС принять немедленные меры для прекращения атак.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошел еще дальше. Обиженный на украинские удары по нефтепроводу он написал письмо Дональду Трампу, в котором пожаловался, что действия Киева угрожают поставкам российской нефти в его страну.