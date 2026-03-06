"Украинцы останутся без денег": Орбан выдал новые угрозы из-за "Дружбы"
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает Киеву остановкой поставок через нефтепровод "Дружба", обвиняя в этом политические решения украинских властей.
- Венгрия будет блокировать решения ЕС в поддержку Украины, пока не восстановится транзит нефти, в частности 20-й пакет санкций против России и кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова угрожает Киеву из-за остановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Политик обещает остановить все важные поставки и оставить украинцев без денег.
Чем угрожает Орбан Украине?
Об этом Орбан рассказал в интервью программе "Доброе утро, Венгрия!" на радио Kossuth, пишет Magyar Nemzet.
Смотрите также Пока Орбан бросает обвинениями: Шмыгаль рассказал, в каком на самом деле состоянии нефтепровод "Дружба"
Премьер снова повторил, что с нефтепроводом "Дружба" якобы нет технических проблем, которые могли бы помешать поставке нефти в Венгрию. По его словам, причина остановки транзита заключается в политическом решении украинских властей
Украина взяла на себя международные обязательства по транзиту, но несмотря на это шантажирует Венгрию,
– заявил он.
Поэтому Орбан пригрозил давить на Украину, пока поставки нефти по трубопроводу не возобновятся.
Пока порядок не будет восстановлен, мы не уступим. Мы остановили поставки бензина и дизеля и, если будет нужно, остановим и другие важные для них вещи.
Он добавил, что Венгрия якобы одновременно сталкивается с двумя проблемами – войной на Ближнем Востоке и блокадой поставок нефти. Но Орбан уверен, что хуже от этого будет украинцам.
Украинцы скорее останутся без денег, чем мы без нефти,
– подчеркнул премьер.
Заметьте! Нефтепровод "Дружба" пострадал из-за российской атаки в конце января 2026 года. Тогда из-за повреждения на нефтеперекачивающей станции "Броды" транзит российской нефти в Венгрию приостановился.
Чем еще угрожает Орбан Украине?
К тому же Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет поддерживать никаких решений ЕС в помощь Украине, пока она не восстановит транзит нефти, предусмотренный международным соглашением.
То есть Будапешт и в дальнейшем будет блокировать 20-й пакет санкций против России и кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. По мнению премьера, страна пользуется своим правом в этих вопросах.
Любой, кто хочет предоставить заем за счет бюджета ЕС, должен получить наше согласие. Мы имеем право сказать "да" или "нет". Это не привилегия, а наше законное право. Мы принимаем решение, исходя из интересов Венгрии,
– добавил Орбан.
Важно! В конце февраля Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро. Вето наложил венгерский посол при ЕС, пишет Financial Times. Тогда же Будапешт выступил против новых санкций для Москвы.
Что известно о нефтепроводе "Дружба"?
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что нефтепровод "Дружба" пока не функционирует из-за повреждения внутренних систем.
Впрочем, Виктор Орбан заявил, что Будапешт якобы намерен "сломать" позицию Киева и заставить его восстановить транзит нефти через нефтепровод. Он утверждает, что Венгрия имеет достаточно политических и финансовых рычагов, чтобы добиться возобновления поставок российской нефти без компромиссов.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что работу нефтепровода могут возобновить в обмен на разблокирование финансовой помощи Украине со стороны ЕС на сумму около 90 миллиардов евро. Однако с технической точки зрения это возможно примерно за полтора месяца.