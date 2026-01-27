Россия впервые атаковала нефтепровод "Дружба", – enkorr
- Россия атаковала нефтепровод "Дружба" во Львовской области.
- Нефтепровод используется для транспортировки нефти в Венгрию и Словакию.
Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры во Львовской области. Это произошло в городе Бродах во вторник, 27 января.
Что известно о событиях на Львовщине?
В частности, во Львовской областной военной администрации сообщили, что было зафиксировано попадание беспилотника, о чем сообщил ее глава Максим Козицкий.
Враг атаковал объект инфраструктуры во Львовской области. На месте работают все профильные службы. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших,
– написал Козицкий.
В результате чрезвычайной ситуации возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов. Об этом сообщила Бродовский городской совет.
Важно! Отмечается, что по состоянию на 27 января радиационный фон в норме
После атаки в городе отменили обучение в школах. Заведения перевели на дистанционное обучение как 27, так и 28 января. Детские сады же будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.
Жителей, особенно тех, кто имеет хронические болезни или проблемы с дыхательными путями, призвали оставаться дома и не выходить на улицу без надобности. А если есть такая необходимость – надевать увлажненную маску или респиратор.
Обратите внимание! Специалисты продолжают замеры на разных локациях города. О дальнейших результатах сообщат дополнительно.
По имеющейся информации, речь идет об объекте, связанном с нефтепроводом "Дружба". Об этом сообщили в профильном издании enkorr.
Этот нефтепровод остается действующим и используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию,
– напомнили в материале.
Обратите внимание! Ранее атак по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на территории Украины не фиксировали.
Что еще следует знать о нефтепроводе?
- Напомним, что в ночь на 7 сентября 2025 года Вооруженные Силы Украины атаковали нефтепровод в селе Найтоповичи Брянской области в России. Он входит в состав "Дружбы". Объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов из белорусских НПЗ в Россию.
- Атаки на нефтепровод "Дружба" приносят России ежедневные убытки. Только остановка поставок в направлении Венгрии и Словакии приносит России потери в размере 15 миллионов евро ежедневно. Если посчитать все направления, то это может быть даже 50 миллионов евро.