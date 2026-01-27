Россия впервые атаковала нефтепровод "Дружба", – enkorr

Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры во Львовской области. Это произошло в городе Бродах во вторник, 27 января.

Что известно о событиях на Львовщине?

В частности, во Львовской областной военной администрации сообщили, что было зафиксировано попадание беспилотника, о чем сообщил ее глава Максим Козицкий.

Враг атаковал объект инфраструктуры во Львовской области. На месте работают все профильные службы. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших,

– написал Козицкий.

В результате чрезвычайной ситуации возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов. Об этом сообщила Бродовский городской совет.

Важно! Отмечается, что по состоянию на 27 января радиационный фон в норме

После атаки в городе отменили обучение в школах. Заведения перевели на дистанционное обучение как 27, так и 28 января. Детские сады же будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.

Жителей, особенно тех, кто имеет хронические болезни или проблемы с дыхательными путями, призвали оставаться дома и не выходить на улицу без надобности. А если есть такая необходимость – надевать увлажненную маску или респиратор.

Обратите внимание! Специалисты продолжают замеры на разных локациях города. О дальнейших результатах сообщат дополнительно.

По имеющейся информации, речь идет об объекте, связанном с нефтепроводом "Дружба". Об этом сообщили в профильном издании enkorr.

Этот нефтепровод остается действующим и используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию,

– напомнили в материале.

Обратите внимание! Ранее атак по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на территории Украины не фиксировали.

Что еще следует знать о нефтепроводе?