Доходы рухнули, а экспорт упал: нефтяные санкции мощно ударили по России

Россия потеряла 15,6 миллиарда долларов из-за ограничений на экспорт ее нефти. В то же время мировые рынки фактически не ощутили уменьшения объемов поставок российского ресурса: дефицита нефти не произошло, а цены не подскочили.

Россия зарабатывает меньше

Санкции нанесли значительный удар России. Так, после того, как ценовой потолок для нефти заработал, доходы России от ее продажи, отмечают аналитики, сократились:

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в ноябре 2022 года российский ресурс покупали в среднем по 73,7 доллара за баррель;

в декабре 2022 года – по 60,03 доллара за баррель;

в январе-феврале этого года – по 56,6 доллара за баррель и 59,5 доллара за баррель.

Таким образом, отмечают эксперты, цены на российскую нефть опустились в среднем ниже потолка. Которая составляет 60 долларов за баррель.

Экспорт упал

Вместе с ценами упали объемы экспорта российской нефти. Как рассказывают аналитики:

в I квартале 2023 года Россия продавала морем – главный способ экспорта, на который и распространяются санкции – в среднем 2,9 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2022 году было 3,3 миллиона баррелей;

общий экспорт сократился еще больше – с 4,9 миллиона баррелей до 4,3 миллиона баррелей в сутки.

Важно! В целом выручка России от экспорта нефти и нефтепродуктов в I квартале 2023 года (по сравнению с IV кварталом 2022 года) снизилась почти на треть – на 29%. В "денежном" измерении это составляет 15,6 миллиарда долларов.

Мир не заметил исчезновения российской нефти

В то же время мировой рынок, констатируют аналитики, остался стабильным – коллапса не произошло. Дело в том, что даже тех объемов ресурса, которые находятся на рынке, оказалось достаточно, чтобы избежать дефицита.

Россия угрожала не поставлять нефть в страны, которые присоединились к ценовому потолку, и многие опасались, что в случае сильного сокращения добычи цены взлетят. Были отдельные прогнозы о 200 долларов и 380 долларов за баррель. Но оставшихся на рынке объемов российской нефти оказалось достаточно, чтобы дефицита не случилось,

– отмечают аналитики.

Более того, подчеркивают они, цена эталонной марки Brent в первом квартале была даже на 18% ниже, чем годом ранее. А в мае она опустилась на довоенный уровень в 75 долларов за баррель.

Китай поддерживает Россию

Впрочем, отмечается, полностью обрушить российскую нефть введенные ограничения еще не смогли. Причина – ценовой потолок работает не везде, поэтому России удалось перенаправить значительную часть своего экспорта удалось на восток.

Важно! В I квартале 2023 года в ЕС ушло всего 19% российской нефти. А в Индию – 33%.

Более того, основным покупателем российской нефти стал Китай. На долю которого приходится 42% экспорта.

И в этом направлении санкции практически не работают. Цены на Дальнем Востоке упали всего на 10 долларов за баррель, как и мировые: дисконт в Brent почти не изменился — 11 – 12 долларов за баррель,

– констатировали аналитики.

Напомним, тем временем Кабмин внес некоторые поправки по ввозу горючего неопределенного происхождения на рынок. Это исключит возможность попадания в Украину российского бензина, дизеля и т.д.