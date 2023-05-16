Доходы рухнули, а экспорт упал: нефтяные санкции мощно ударили по России
Источник:KSE
Россия потеряла 15,6 миллиарда долларов из-за ограничений на экспорт ее нефти. В то же время мировые рынки фактически не ощутили уменьшения объемов поставок российского ресурса: дефицита нефти не произошло, а цены не подскочили.
Россия зарабатывает меньше
Санкции нанесли значительный удар России. Так, после того, как ценовой потолок для нефти заработал, доходы России от ее продажи, отмечают аналитики, сократились:
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- в ноябре 2022 года российский ресурс покупали в среднем по 73,7 доллара за баррель;
- в декабре 2022 года – по 60,03 доллара за баррель;
- в январе-феврале этого года – по 56,6 доллара за баррель и 59,5 доллара за баррель.
Таким образом, отмечают эксперты, цены на российскую нефть опустились в среднем ниже потолка. Которая составляет 60 долларов за баррель.
Экспорт упал
Вместе с ценами упали объемы экспорта российской нефти. Как рассказывают аналитики:
- в I квартале 2023 года Россия продавала морем – главный способ экспорта, на который и распространяются санкции – в среднем 2,9 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2022 году было 3,3 миллиона баррелей;
- общий экспорт сократился еще больше – с 4,9 миллиона баррелей до 4,3 миллиона баррелей в сутки.
Мир не заметил исчезновения российской нефти
В то же время мировой рынок, констатируют аналитики, остался стабильным – коллапса не произошло. Дело в том, что даже тех объемов ресурса, которые находятся на рынке, оказалось достаточно, чтобы избежать дефицита.
Россия угрожала не поставлять нефть в страны, которые присоединились к ценовому потолку, и многие опасались, что в случае сильного сокращения добычи цены взлетят. Были отдельные прогнозы о 200 долларов и 380 долларов за баррель. Но оставшихся на рынке объемов российской нефти оказалось достаточно, чтобы дефицита не случилось,
– отмечают аналитики.
Более того, подчеркивают они, цена эталонной марки Brent в первом квартале была даже на 18% ниже, чем годом ранее. А в мае она опустилась на довоенный уровень в 75 долларов за баррель.
Китай поддерживает Россию
Впрочем, отмечается, полностью обрушить российскую нефть введенные ограничения еще не смогли. Причина – ценовой потолок работает не везде, поэтому России удалось перенаправить значительную часть своего экспорта удалось на восток.
Более того, основным покупателем российской нефти стал Китай. На долю которого приходится 42% экспорта.
И в этом направлении санкции практически не работают. Цены на Дальнем Востоке упали всего на 10 долларов за баррель, как и мировые: дисконт в Brent почти не изменился — 11 – 12 долларов за баррель,
– констатировали аналитики.