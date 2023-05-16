Росія заробляє менше

Санкції завдали значного удару Росії. Так, після того, як цінова стеля для її нафти запрацювала, доходи Росії від її продажу, зауважують аналітики, скоротились:

Читайте також Зась російській нафті в Україні: в уряді ухвалили відповідні заходи

в листопаді 2022 року російський ресурс купували в середньому по 73,7 долара за барель;

в грудні 2022 року – по 60,03 долара за барель;

в січні-лютому цьогоріч – по 56,6 долара за барель та 59,5 долара за барель.

Таким чином, зазначають експерти, ціни на російську нафту опустилися в середньому нижче за стелю. Яка складає 60 доларів за барель.

Експорт впав

Разом з цінами впали й обсяги експорту російської нафти. Як розповідають аналітики:

у I кварталі 2023 року Росія продавала морем – головний спосіб експорту, на який й поширюються санкції – в середньому 2,9 мільйона барелів на добу, тоді як у 2022 році було 3,3 мільйона барелів;

загальний експорт скоротився ще більше – з 4,9 мільйона барелів до 4,3 мільйона барелів на добу.

Важливо! Загалом виторг Росії від експорту нафти та нафтопродуктів в I кварталі 2023 року (порівняно з IV кварталом 2022 року) знизився майже на третину – на 29%. У "грошовому" вимірі це складає 15,6 мільярда доларів.

Світ не помітив зникнення російської нафти

Водночас світовий ринок, констатують аналітики, залишився стабільним – колапсу не сталося. Річ у тім, що навіть тих обсягів ресурсу, які досі перебувають на ринку, виявилося достатньо, щоб уникнути дефіциту.

Росія погрожувала не постачати нафту до країн, які приєдналися до цінової стелі, і багато хто побоювався, що у разі сильного скорочення видобутку ціни злетять. Були окремі прогнози про 200 доларів і 380 доларів за барель. Але обсягів російської нафти, що залишилися на ринку, виявилося достатньо, щоб дефіциту не трапилося,

– зазначають аналітики.

Понад те, підкреслюють вони, ціна еталонної марки Brent у першому кварталі була навіть на 18% нижчою, ніж роком раніше. А в травні вона опустилася на довоєнний рівень в 75 доларів за барель.

Китай підтримує Росію

Втім, зазначається, повністю обвалити російську нафту впроваджені обмеження ще не змогли. Причина – цінова стеля працює не скрізь, а тому Росії вдалось перенаправити значну частину свого експорту вдалося на схід.

Важливо! У I кварталі 2023 року в ЄС пішло лише 19% російської нафти. А до Індії – 33%.

Понад те, головним покупцем російської нафти став Китай. На частку якого припадає 42% експорту.

І на цьому напрямі санкції практично не працюють. Ціни на Далекому Сході впали лише на 10 доларів за барель, як і світові: дисконт до Brent майже не змінився — 11 – 12 доларів за барель,

– констатували аналітики.

Нагадаємо, тим часом Кабмін вніс деякі поправки щодо ввезення пального невизначеного походження на ринок. Це унеможливить потрапляння в Україну російського бензину, дизеля тощо.