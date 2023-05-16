Росія заробляє менше
Санкції завдали значного удару Росії. Так, після того, як цінова стеля для її нафти запрацювала, доходи Росії від її продажу, зауважують аналітики, скоротились:
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- в листопаді 2022 року російський ресурс купували в середньому по 73,7 долара за барель;
- в грудні 2022 року – по 60,03 долара за барель;
- в січні-лютому цьогоріч – по 56,6 долара за барель та 59,5 долара за барель.
Таким чином, зазначають експерти, ціни на російську нафту опустилися в середньому нижче за стелю. Яка складає 60 доларів за барель.
Експорт впав
Разом з цінами впали й обсяги експорту російської нафти. Як розповідають аналітики:
- у I кварталі 2023 року Росія продавала морем – головний спосіб експорту, на який й поширюються санкції – в середньому 2,9 мільйона барелів на добу, тоді як у 2022 році було 3,3 мільйона барелів;
- загальний експорт скоротився ще більше – з 4,9 мільйона барелів до 4,3 мільйона барелів на добу.
Світ не помітив зникнення російської нафти
Водночас світовий ринок, констатують аналітики, залишився стабільним – колапсу не сталося. Річ у тім, що навіть тих обсягів ресурсу, які досі перебувають на ринку, виявилося достатньо, щоб уникнути дефіциту.
Росія погрожувала не постачати нафту до країн, які приєдналися до цінової стелі, і багато хто побоювався, що у разі сильного скорочення видобутку ціни злетять. Були окремі прогнози про 200 доларів і 380 доларів за барель. Але обсягів російської нафти, що залишилися на ринку, виявилося достатньо, щоб дефіциту не трапилося,
– зазначають аналітики.
Понад те, підкреслюють вони, ціна еталонної марки Brent у першому кварталі була навіть на 18% нижчою, ніж роком раніше. А в травні вона опустилася на довоєнний рівень в 75 доларів за барель.
Китай підтримує Росію
Втім, зазначається, повністю обвалити російську нафту впроваджені обмеження ще не змогли. Причина – цінова стеля працює не скрізь, а тому Росії вдалось перенаправити значну частину свого експорту вдалося на схід.
Понад те, головним покупцем російської нафти став Китай. На частку якого припадає 42% експорту.
І на цьому напрямі санкції практично не працюють. Ціни на Далекому Сході впали лише на 10 доларів за барель, як і світові: дисконт до Brent майже не змінився — 11 – 12 доларів за барель,
– констатували аналітики.