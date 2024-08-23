Из-за дефицита вагонов: Укрзализныця объяснила нехватку билетов

Недостаток билетов в Укрзализныце объясняют дефицитом вагонов. За день услугами перевозчика пользуются 199 тысяч человек.

Дефицит билетов на Укрзализныце

Руководитель по пассажирским коммуникациям АО "Укрзализныця" Александр Шевченко объяснил, что основная причина нехватки это дефицит вагонов.

Читайте также Индия опередила Китай, став крупнейшим импортером российской нефти

Этим летом железная дорога везет 100 000 людей в день, и уже наверняка каждый сталкивался со случаем, когда за желаемым билетом надо было погоняться. Да, мы даем мониторинг, автовыкуп, пересадки, хабовые сообщения, вращаем вагоны дважды в сутки с максимальным коэффициентом эффективности - но это не устраняет фундаментальной проблемы. Дефицит вагонов,

– сказал он.

Сейчас вагонов меньше из-за боевых действий, ведь ими возят эвакуированных, раненых, приоритетные организованные группы и тому подобное.

Заметьте! В 2028 году дефицит вагонов будет критическим.

Дефицит вагонов мы испытываем уже сейчас, а в 2028 году – при имеющихся темпах выбытия / старения / уничтожения – он рискует стать критическим. То есть шанс найти билет на Львов у вас будет условно 30%. Моделирование такой себе оптимистичности, –

добавил представитель Укрзализныци.

Ослабить дефицит может позволить соглашение с Кореей, которая примет закупку еще 20 Интерсити. Поэтому через два года украинцы будут ездить новыми скоростными поездами.