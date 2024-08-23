Дефіцит квитків на Укрзалізниці

Керівник із пасажирських комунікацій АТ "Укрзалізниця" Олександр Шевченко пояснив, що основна причина нестачі це дефіцит вагонів.

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Цього літа залізниця везе 100 000 людей на день, і вже напевно кожен стикався з випадком, коли за бажаним квитком треба було поганятися. Так, ми даємо моніторинг, автовикуп, пересадки, хабові сполучення, обертаємо вагони двічі на добу з максимальним коефіцієнтом ефективності - але це не усуває фундаментальної проблеми. Дефіцит вагонів,

– сказав він.

Нині вагонів меншає через бойові дії, адже ними возять евакуйованих, поранених, пріоритетні організовані групи тощо.

Зауважте! У 2028 році дефіцит вагонів буде критичним.

Дефіцит вагонів ми відчуваємо вже зараз, а у 2028 році – за наявних темпів вибуття/старіння/знищення – він ризикує стати критичним. Тобто шанс знайти квиток на Львів у вас буде умовно 30%. Моделювання такої собі оптимістичності, –

додав представник Укрзалізниці.

Послабити дефіцит може дозволити угода із Кореєю, яка ухвалить закупівлю ще 20 Інтерсіті. Тож за два роки українці будуть їздити новими швидкісними потягами.