"Удар" по пенсиям: кому из украинцев сократят выплаты в 2027 году

Чиновники предлагают применить понижающие коэффициенты к специальным пенсиям, превышающим десять прожиточных минимумов. Эта инициатива ударит по кошелькам отдельных категорий госслужащих, прокуроров и судей.

Кого именно коснутся новые финансовые ограничения?

Новые изменения указаны в законопроекте № 16000 о Государственном бюджете Украины на 2027 год.

Но следует сразу отметить, что речь идет не о тотальном сокращении всех выплат. Если специальная пенсия превысит установленный предел, то к "излишку" будет применен специальный коэффициент, который сделает фактическую сумму на карте меньше первоначального расчета.

Обратите внимание! При этом военнослужащим не стоит беспокоиться – на их выплаты эти правила не будут распространяться.

На данный момент точный перечень выплат, которые будут регулироваться этим правилом, еще формируется. Все изменения привязаны к проекту Государственного бюджета на 2027 год.

Если Верховная Рада поддержит этот документ в нынешней редакции, то механизм урезания заработает уже с 1 января 2027 года.

Что решения по пенсиям принимались ранее

Напомним, что благодаря заложенному в бюджете на 2027 год росту прожиточного минимума, обычные пенсионеры смогут рассчитывать на более значительные доплаты. Их будут начислять за сверхнормативный стаж.