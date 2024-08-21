Налог на старое жилье: кому придется его заплатить
Украинцам придется уплатить налог на старые квартиры и дома. Налог платят те, у кого в собственности есть квартира площадью более 60 квадратных метров или дом более 120 квадратных метров.
Кому придется уплатить налог
В Украине налог на недвижимость взимается, если площадь жилья превышает установленные нормы. Для квартир эта норма составляет 60 квадратных метров, а для домов – 120 квадратных метров.
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Об этом сообщил начальник управления налогообложения физических лиц ГУ ГНС во Львовской области Владимир Коваль.
Плательщиками налога являются лица, в собственности которых есть квартира более 60 квадратных метров и (или) дом более 120 квадратных метров, или если общая площадь квартиры и дома превышает 180 квадратных метров. В таком случае это лицо становится плательщиком налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка,
– объяснили в ГУ ГНС.
Ставка налога на недвижимость не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы и устанавливается местными органами власти.
Например! Во Львове за 2023 год налог на недвижимое имущество, не связанное с земельным участком, определяется по ставке 1% от минимальной заработной платы. Это ниже, чем в предыдущем году, когда ставка была 1,5%.
Как рассчитывается налог
Налог за прошлый год рассчитывается на основе минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года. Это означает, что за квартиру площадью 100 квадратных метров налог начисляется за 40 квадратных метров превышения.
Обратите внимание! В городах, где ставка налога составляет 1,5% от минимальной заработной платы (100,5 гривен), сумма налога будет 4 020 гривен в год. Во Львове, где ставка налога составляет 1%, размер налога будет составлять 2 680 гривен.
В 2024 году украинцы должны будут уплатить налоги за 2023 год. Уведомления о необходимости уплаты налогов должны были быть направлены до 1 июля. Государственная налоговая служба сообщила, что разослала более 3,2 миллиона налоговых уведомлений на общую сумму 6,6 миллиарда гривен, из которых 1,6 миллиарда уже поступило в местные бюджеты.
Таким образом, в среднем каждый украинец должен был заплатить по 2 062,5 гривен. Базой налогообложения является общая площадь жилой и нежилой недвижимости, включая доли в ней.
Заметьте! Ставки налога для жилых и нежилых объектов устанавливаются местными советами в зависимости от их расположения и типа.