Статистика указывает на то, что в прошлом году экономика России потерпела спад. Тем не менее, в текущем году наблюдается ее восстановление и рост, частично благодаря фискальным стимулам военных расходов, подтолкнувших экономику.

Что происходит в российской экономике

В 2023 году наблюдалось частичное экономическое восстановление России, и этому преимущественно способствовал переход от внешнего к внутреннему спросу.

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Глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер считает, что средне- и долгосрочные прогнозы для России неутешительны. В частности, из-за оттока международных корпораций, что ограничивает доступ к новым технологиям и знаниям, а также из-за потери человеческого капитала.

Россия была страной по ВВП на душу населения, которое приближалось к уровням ВВП Западной Европы. Это больше не так… И это цена войны,

— объясняет Кеммер.

По мнению эксперта, изоляция от международных рынков капитала также вредит российской экономике, изменяя ее средне- и долгосрочные перспективы.

Что думает Кеммер об украинской экономике

! Таким образом, россияне относительно беднеют по сравнению с жителями Западной Европы.

Украину ждет еще один год, полный экономических вызовов. Тем не менее экономика продолжает расти, сохраняя макроэкономическую и финансовую стабильность.

Правительство и Национальный банк эффективно проводят экономическую политику, что является ключевым для будущего.

Мы также убеждены, что Украина продолжит воплощать в себя структурные реформы, которые подтолкнут рост экономики в среднесрочной перспективе, а в краткосрочной – создадут благоприятную среду для частных инвестиций,

— делится Кеммер.

Впрочем, неопределенность из-за войны остается, хотя украинский экономический сектор существенно прогрессировал.