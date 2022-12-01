Влияние обстрелов на экономику: НБУ придется изменить макропрогноз

В результате последнего ракетного обстрела было выведено из строя около 50% украинской энергосистемы. Дальнейшие обстрелы могут нанести больший ущерб, чем прогнозировали в НБУ.

Об этом в своем интервью сказал глава НБУ Андрей Пышный.

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Российские обстрелы повлияли на экономическую активность

В базовом сценарии макропрогноза НБУ учитывался риск, что в результате активизации обстрелов могут быть недоступны до 40% генерирующих мощностей. Также предполагалось, что доступ к энергоснабжению удастся достаточно быстро восстанавливать.

Изменение ситуации после обстрелов 23 ноября было довольно драматичным. Учитывая риски дальнейших ударов, влияние может оказаться значительно более мощным, чем мы закладывали в прогнозе. В январе мы опубликуем обновленные цифры макропрогноза с учетом этих факторов,

– рассказал Андрей Пышный

Он добавил, что НБУ будет рассматривать оценки влияния блекаутов на украинскую экономику уже на следующей неделе на заседании Правления по монетарной политике. Напомним, оно состоится 8 декабря.

Какая ситуация с энергосистемой сейчас

Еще два дня назад дефицит мощности у украинской энергосистемы достиг 30%. Однако уже 30 ноября его удалось сократить до 27%. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, сейчас энергетическая система Украины устойчива всего на 15%.

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Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшается каждый день. В настоящее время энергетики пытаются увеличить объем генерации. Министр анонсировал переход на плановые отключения света.

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