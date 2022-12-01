Влияние обстрелов на экономику: НБУ придется изменить макропрогноз
В результате последнего ракетного обстрела было выведено из строя около 50% украинской энергосистемы. Дальнейшие обстрелы могут нанести больший ущерб, чем прогнозировали в НБУ.
Об этом в своем интервью сказал глава НБУ Андрей Пышный.
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В базовом сценарии макропрогноза НБУ учитывался риск, что в результате активизации обстрелов могут быть недоступны до 40% генерирующих мощностей. Также предполагалось, что доступ к энергоснабжению удастся достаточно быстро восстанавливать.
Изменение ситуации после обстрелов 23 ноября было довольно драматичным. Учитывая риски дальнейших ударов, влияние может оказаться значительно более мощным, чем мы закладывали в прогнозе. В январе мы опубликуем обновленные цифры макропрогноза с учетом этих факторов,
– рассказал Андрей Пышный
Он добавил, что НБУ будет рассматривать оценки влияния блекаутов на украинскую экономику уже на следующей неделе на заседании Правления по монетарной политике. Напомним, оно состоится 8 декабря.
Какая ситуация с энергосистемой сейчас
Еще два дня назад дефицит мощности у украинской энергосистемы достиг 30%. Однако уже 30 ноября его удалось сократить до 27%. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, сейчас энергетическая система Украины устойчива всего на 15%.
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Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшается каждый день. В настоящее время энергетики пытаются увеличить объем генерации. Министр анонсировал переход на плановые отключения света.
Прогноз по инфляции
- В октябрьском инфляционном отчете НБУ регулятор отметил, что энергоносители будут основным фактором, из-за которого второй год подряд украинская экономика будет иметь инфляцию более 20%. Прогнозируемо по результатам 2022 года она составит 31% годовых.
- Что касается уровня инфляции в 2023 году, то прогноз НБУ составляет 20,8%. Однако следует отметить, что в бюджете-2023 правительство заведение значительно выше инфляции – 28%.
- По результатам октября потребительская инфляция в годовом исчислении в Украине ускорилась до 26,6% (с 24,6% в сентябре). В месячном исчислении цены выросли на 2,5%. Больше всего подорожали яйца – на 60,5% в месячном и на 81,4% в годовом исчислении.