Про це у своєму інтерв'ю сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Цікаво Вгамував ситуацію, але що далі: чи зміниться позиція НБУ щодо фіксації курсу

Російські обстріли вплинули на економічну активність

У базовому сценарії макропрогнозу НБУ враховувався ризик, що внаслідок активізації обстрілів можуть бути недоступні до 40% генерувальних потужностей. Також припускалося, що доступ до енергопостачання вдасться доволі швидко відновлювати.

Зміна ситуації після обстрілів 23 листопада була досить драматичною. Враховуючи ризики подальших ударів, вплив може виявитися значно потужнішим, ніж ми закладали в прогнозі. В січні ми опублікуємо оновлені цифри макропрогнозу з урахуванням цих чинників,

– розповів Андрій Пишний

Він додав, що НБУ буде розглядати оцінки впливу блекаутів на українську економіку вже наступного тижня на засіданні Правління з питань монетарної політики. Нагадаємо, воно відбудеться 8 грудня.

Яка ситуація з енергосистемою зараз

Ще два дні тому дефіцит потужності в українській енергосистеми досяг 30%. Проте уже 30 листопада його вдалося скоротити до 27%. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченко, зараз енергетична система України стійка лише на 15%.

До теми В яких областях найбільша проблема з енергосистемою: експерт назвав причини

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергосистемі України покращується щодня. Наразі енергетики намагаються збільшити обсяг генерації. Так, міністр анонсував перехід на планові відключення світла.

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