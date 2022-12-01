Вплив ракетних обстрілів на рівень інфляції та ціни

Голова НБУ зауважив, що ракетні обстріли росіян мають різноспрямовані ефекти на ціни. Оскільки з одного боку, зростають витрати бізнесу, пов’язані з необхідністю безперебійного енергозабезпечення, що тисне на ціни.

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З іншого боку, попит на товари не першої необхідності знижується, а отже, зростання цін на них уповільнюється.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ймовірно, перший чинник домінуватиме. Водночас у листопаді дещо повільніше зростали ціни на продовольчі товари порівняно з нашими жовтневими оцінками.

Прогноз НБУ щодо рівня інфляції

В жовтневому інфляційному звіті НБУ регулятор зазначив, що енергоносії будуть основним чинником, через який другий рік поспіль українська економіка матиме інфляцію понад 20%. Прогнозовано за результатами 2022 року вона складе 31% річних.

Що стосується рівня інфляції у 2023 році, то прогноз НБУ складає 20,8%. Однак варто зауважити, що у бюджеті-2023 уряд заклад значно вищий показник інфляції – 28%.

Ситуація з інфляцією в Україні

За результатами жовтня споживча інфляція в річному вимірі в Україні пришвидшилася до 26,6% (із 24,6% у вересні). У місячному вимірі ціни зросли на 2,5%. Найбільше подорожчали яйця – на 60,5% у місячному та на 81,4% у річному вимірі.

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В НБУ прокоментували, що основною причиною прискорення інфляції у жовтні були наслідки повномасштабної війни Росії проти України. Серед них:

порушення виробництва та ланцюгів постачання,

зростання виробничих витрат бізнесу,

ситуативне збільшення попиту на окремі товари та послуги,

зниження пропозиції товарів.

Для країн з розвиненою економікою під ціновою стабільністю вважають інфляцію на рівні 1 – 3% річних. Для країн з ринками, що розвиваються, середньострокова інфляційна ціль є вищою і коливається зазвичай в межах від 4 до 8% річних. До війни в України була середньострокова ціль на рівні 5% річних.

Довідка: інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки.