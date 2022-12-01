Влияние ракетных обстрелов на уровень инфляции и цены

Глава НБУ отметил, что ракетные обстрелы россиян оказывают разнонаправленные эффекты на цены. Поскольку с одной стороны, растут издержки бизнеса, связанные с необходимостью бесперебойного энергообеспечения, оказывающего давление на цены.

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С другой стороны, спрос на товары не первой необходимости снижается, следовательно, рост цен на них замедляется.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Вероятно, первый фактор будет доминировать. В ноябре несколько медленнее росли цены на продовольственные товары по сравнению с нашими октябрьскими оценками.

Прогноз НБУ по уровню инфляции

В октябрьском инфляционном отчете НБУ регулятор отметил, что энергоносители будут основным фактором, из-за которого второй год подряд у украинской экономики будет инфляция более 20%. Прогнозируемо по результатам 2022 года она составит 31% годовых.

Что касается уровня инфляции в 2023 году, то прогноз НБУ составляет 20,8%. Однако следует отметить, что в бюджете-2023 правительство заведение значительно выше инфляции – 28%.

Ситуация с инфляцией в Украине

По результатам октября потребительская инфляция в годовом исчислении в Украине ускорилась до 26,6% (с 24,6% в сентябре). В месячном исчислении цены выросли на 2,5%. Больше всего подорожали яйца – на 60,5% в месячном и на 81,4% в годовом исчислении.

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В НБУ прокомментировали, что основной причиной ускорения инфляции в октябре являлись последствия полномасштабной войны России против Украины. Среди них:

нарушение производства и цепей снабжения,

рост производственных издержек бизнеса,

ситуативное увеличение спроса на отдельные товары и услуги,

понижение предложения продуктов.

Для стран с развитой экономикой под ценовой стабильностью считают инфляцию на уровне 1-3% годовых. Для стран с развивающимися рынками среднесрочная инфляционная цель выше и колеблется обычно в пределах от 4 до 8% годовых. До войны у Украины была среднесрочная цель на уровне 5% годовых.

Справка: инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, чем выше уровень ее уровня в стране – тем большую угрозу он несет для экономики.