Андрій Пишний, новий голова НБУ, розповів, що фіксований курс – це відхід від ринкових принципів, проте, з іншого боку, – вимушена річ.

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Чи доведеться відмовлятися від фіксованого курсу

Плаваючий курс та інфляційне таргетування – те, до чого НБУ важко йшов. Це базові речі, які сам голова НБУ підтримує.

Але фіксований курс дозволив вгамувати ситуацію, взяти її під контроль і забезпечити якір для населення та бізнесу в умовах ідеального шторму. Спільна позиція ключового персоналу НБУ – фіксований курс ще має відігравати певний час свою роль. І я її підтримую,

– зауважив Пишний.

Тому зараз НБУ зараз не бачить підстав для перепривʼязки курсу. Крім того, повернення до плавання поки, що передчасне. Проте, це не означає, що поточна прив’язка – це назавжди. Рано чи пізно повернеться плаваючий курс.

Важливо, що МВФ немає претензій щодо позиції НБУ щодо фіксації курсу. Принципових розбіжностей немає.

Курс в бюджеті на 2023 рік

За словами керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, протягом майже 10 років у проєкт бюджету закладалися більш песимістичні показники щодо курсу, ніж було в реальності. Тож курс у наступному році може бути нижчим за 40 гривень.

Курс, який заклали у бюджеті:

Середньорічний курс – 42 гривень.

На кінець 2023 року – 45,8 гривні.

На думку економіста Олега Гетмана, курс буде коливатися у найближчі місяці в обидва боки. На це впливатиме й "зерновий коридор". А також, панічний фактор.

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Не варто очікувати зараз якихось шалених стрибків. Курс безготівковий тримається, як і тримався на рівні 36,6 гривні,

– додав Гетман.

Курс готівковий, який є однією десятою частиною безготівкового, тобто майже ні на що не впливає, окрім як на певні спекуляції та настрої населення, коливатиметься від 39 до 41 постійно.