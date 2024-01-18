Миллиардные долги за электроэнергию: сколько провинились украинцы за свет

Долги бытовых потребителей за электроэнергию за период полномасштабной войны выросли на немалую сумму. Причины этого явления могут быть разнообразными: экономические трудности и чрезвычайные обстоятельства, связанные с потерей работы или повреждением имущества.

Какая сумма долга

Следовательно, за период полномасштабной войны долги бытовых потребителей за электроэнергию выросли на 15 миллиардов гривен.

Читайте также: Как уменьшить суммы в платежках за тепло

В том числе на 7,7 миллиарда гривен — всего за 2023 год. Об этом рассказал член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" – Юрий Бойко.

Много ли это или мало? По-моему, это очень много. Среди крупнейших должников — много областей, каких бы там ни было.

— заметил чиновник.

Кто рекордсмены по задолженности

Таким образом, наибольшая задолженность зафиксирована в:

Киеве;

Киевской области;

Днепровщине;

в Харьковской области.

Отмена моратория на отключение ЖКУ

Отмена моратория на отключение электроэнергии за долги и начисление пени должникам - уменьшить объемы неплатежей.

Напомним, что 9 января Правительство отменил запрет на прекращение ЖКУ, а также: начисление и взыскание штрафа и принудительное взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате боевых действий и если он сообщит об этом соответствующему исполнителю коммунальной услуги – мораторий будет сохраняться.

Также действие моратория будет сохраняться на территориях, где ведутся боевые действия и на прифронтовых территориях. В остальных областях, в случае неуплаты по счетам – потребителям снова будут начисляться пеня и штрафы.