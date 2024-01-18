Миллиардные долги за электроэнергию: сколько провинились украинцы за свет
Источник:ExPro
Долги бытовых потребителей за электроэнергию за период полномасштабной войны выросли на немалую сумму. Причины этого явления могут быть разнообразными: экономические трудности и чрезвычайные обстоятельства, связанные с потерей работы или повреждением имущества.
Какая сумма долга
Следовательно, за период полномасштабной войны долги бытовых потребителей за электроэнергию выросли на 15 миллиардов гривен.
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В том числе на 7,7 миллиарда гривен — всего за 2023 год. Об этом рассказал член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" – Юрий Бойко.
Много ли это или мало? По-моему, это очень много. Среди крупнейших должников — много областей, каких бы там ни было.
— заметил чиновник.
Кто рекордсмены по задолженности
Таким образом, наибольшая задолженность зафиксирована в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Днепровщине;
- в Харьковской области.
Отмена моратория на отключение ЖКУ
Напомним, что 9 января Правительство отменил запрет на прекращение ЖКУ, а также: начисление и взыскание штрафа и принудительное взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.
Также действие моратория будет сохраняться на территориях, где ведутся боевые действия и на прифронтовых территориях. В остальных областях, в случае неуплаты по счетам – потребителям снова будут начисляться пеня и штрафы.