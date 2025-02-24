400 литров паленки и контрафакта на полмиллиона гривен: БЭБ разоблачило схему незаконной торговли

Детективы БЭБ разоблачили волынянина, который реализовывал незаконно изготовленные табачные изделия. Также житель Луцка продавал алкоголь неизвестного происхождения.

Что известно об этом деле

Подозреваемый не был зарегистрирован как субъект хозяйствования, сообщает 24 Канал со ссылкой на БЭБ.

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Волынянин не имел лицензии на производство и реализацию подакцизных товаров. Продажа указанной продукции происходил так:

подозреваемый хранил незаконно изготовленные товары в заброшенных торговых киосках;

продажа товара происходила за наличные деньги;

товар реализовывался среди постоянных клиентов.

Во время обысков сотрудники БЭБ изъяли более 400 литров алкогольных напитков без марок и с поддельными марками акцизного налога Украины и почти 3 тысячи контрафактных сигарет,

– говорится в сообщении БЭБ.

Общая стоимость продукции, что была изъята – почти полмиллиона гривен (сейчас этот товар под арестом).

Обратите внимание! Досудебное расследование продолжается. БЭБ продолжает устанавливать причастных к этому делу.