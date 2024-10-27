Счетная палата обнаружила незаконно завышенные пенсии в ПФУ
Источник:Минсоцполитики
Несмотря на то, что Счетная палата признала, что ПФУ в условиях войны работает эффективно и стабильно, к учреждению есть замечания. В частности относительно неправомерно больших пенсий.
Кому завысили пенсии
Счетная палата сообщила, что ПФУ сумел вовремя выплачивать пенсии для более 10 миллионов украинцев и провести перерасчеты.
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Пенсионная система осталась устойчивой благодаря средствам Проекта РЕАСЕ и правительства США. Они позволили возместить почти половину расходов на выплату всех пенсий. Также это позволило в полном объеме возместить обязательства государственного бюджета перед ПФУ – 12,7 миллиарда долларов.
Счетная палата отметила положительные изменения в системе контроля за выплатами. Новые механизмы верификации пенсионных выплат позволили значительно уменьшить риски переплат и нецелевого использования средств,
– добавили в Минсоцполитики.
Но есть факторы, которые плохо влияют на бюджет ПФУ. В частности это касается пенсионного обеспечения некоторых категорий пенсионеров, лиц, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения и лиц с инвалидностью. Они подают иски в суд для того, чтобы получить более высокие выплаты.