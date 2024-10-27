Кому завищили пенсії

Рахункова палата повідомила, що ПФУ зумів вчасно виплачувати пенсії для понад 10 мільйонів українців та провести перерахунки.

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Пенсійна система лишилася стійкою завдяки коштам Проєкту РЕАСЕ та уряду США. Вони дали змогу відшкодувати майже половину видатків на виплату усіх пенсій. Також це дозволило у повному обсязі відшкодувати зобов’язання державного бюджету перед ПФУ – 12,7 мільярда доларів.

Рахункова палата відзначила позитивні зміни у системі контролю за виплатами. Нові механізми верифікації пенсійних виплат дозволили значно зменшити ризики переплат і нецільового використання коштів,

– додали у Мінсоцполітики.

Але є фактори, які погано впливають на бюджет ПФУ. Зокрема це стосується пенсійного забезпечення деяких категорій пенсіонерів, осіб, що проживають у зонах радіоактивного забруднення та осіб з інвалідністю. Вони позиваються до суду задля того, щоб отримати вищі виплати.

