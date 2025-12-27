Если восстановили после незаконного увольнения, то стаж не прервется: Зеленский подписал закон

Для украинцев, которых незаконно уволили с работы, будут положительные изменения. Они предусмотрены новым законом, который подписал президент.

Если меня уволили незаконно, засчитают ли мне страховой стаж?

Законопроект №11488-1 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения" был разработан еще в сентябре 2024 года. 24 декабря 2025 года его подписал Владимир Зеленский.

После подписания документ получил название закона № 4697-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно зачисления в страховой стаж периода незаконного увольнения работника".

25 декабря закон официально был опубликован в газете "Голос Украины".

Закон предусматривает:

зачисление в страховой стаж для исчисления пенсии периода, в течение которого лицо было незаконно уволено по месту работы, а затем восстановлено на основании решения суда;

обязательство работодателя уплатить страховые взносы за этот период;

определение порядка начисления единого взноса, если работнику начислена разница в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы или согласно решению суда – начислена средняя заработная плата за вынужденный прогул;

начисление единого взноса за каждый месяц вынужденного прогула в размере не менее размера минимального страхового взноса;

определение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.

Впрочем, он вступит в силу только в январе. Если конкретнее, то через один месяц со дня, следующего за днем опубликования,, т. е. 26 января 2026 года.

А вот пункты 2 и 3 заключительных положений вступили в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Заключительное положение 3 касается дальнейших шагов со стороны Кабинета министров. Заключительное положение 2 – нардепов.

"Установить, что в 2026 году народному депутату Украины Верховной Рады Украины девятого созыва по его письменному заявлению выплачивается денежная компенсация за все дни неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренной частью восьмой статьи 20 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", на которые он приобрел право за период со дня принесения им присяги народного депутата Украины", – сказано в тексте закона.

